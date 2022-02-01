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https://arabic.sputniknews.com/20220201/نادي-الأسير-الفلسطيني-القوات-الإسرائيلية-اعتقلت-35-فلسطينيا-من-الضفة-أمس-واليوم-1057607492.html
نادي الأسير الفلسطيني: القوات الإسرائيلية اعتقلت 35 فلسطينيا من الضفة أمس واليوم
نادي الأسير الفلسطيني: القوات الإسرائيلية اعتقلت 35 فلسطينيا من الضفة أمس واليوم
أكد "نادي الأسير" الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة، ليل الإثنين وصباح اليوم الثلاثاء، في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، طالت 35... 01.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-01T16:58+0000
2022-02-01T16:58+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
اعتقال فلسطينيين
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وحسب بيان نشره "نادي الأسير" الفلسطيني عبر صفحته بموقع فيسبوك أكد أن القوات الإسرائيلية "شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الليلة الماضية، وحتّى صباح اليوم الثلاثاء طالت 35 مواطنًا على الأقل، كان معظمها في مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة".واعتبر البيان أن "هذا التصعيد يُشكل جريمة، في ظل استمرار انتشار الوباء وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس، الأمر الذي يُعرض حياتهم لخطر مضاعف، عدا عن الخطر الأول والأساس الذي تشكله قوات الاحتلال على حياة المعتقلين عبر أدواتها القمعية والتنكيلية.وأمام من رام الله والبيرة فقد اعتقلت إسرائيل يزن عابد، وزيد أبو كويك، ومن بيت لحم أحمد خالد صباح، سامي علي صباح، محمود كامل صباح، ياسين يوسف صباح، أمجد نايف صباح، مؤمن سليم صباح، محمد خلف صباح، محمد علي صباح، ومن نابلس، أحمد ذياب.كما أشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية أعادت اعتقال المحرر مجدي أبو سمرة، من قلقيلية.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, اعتقال فلسطينيين

نادي الأسير الفلسطيني: القوات الإسرائيلية اعتقلت 35 فلسطينيا من الضفة أمس واليوم

16:58 GMT 01.02.2022
© Sputnik . Issam Al-Rimaviالضفة الغربية، القدس، فلسطين، اشتباكات الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية
الضفة الغربية، القدس، فلسطين، اشتباكات الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2022
© Sputnik . Issam Al-Rimavi
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أكد "نادي الأسير" الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية نفذت حملة اعتقالات واسعة، ليل الإثنين وصباح اليوم الثلاثاء، في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، طالت 35 فلسطينيا.
وحسب بيان نشره "نادي الأسير" الفلسطيني عبر صفحته بموقع فيسبوك أكد أن القوات الإسرائيلية "شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الليلة الماضية، وحتّى صباح اليوم الثلاثاء طالت 35 مواطنًا على الأقل، كان معظمها في مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة".
واعتبر البيان أن "هذا التصعيد يُشكل جريمة، في ظل استمرار انتشار الوباء وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس، الأمر الذي يُعرض حياتهم لخطر مضاعف، عدا عن الخطر الأول والأساس الذي تشكله قوات الاحتلال على حياة المعتقلين عبر أدواتها القمعية والتنكيلية.

ووفقا للبيان فإن بعض المعتقلين تم التعرف عليهم في مخيم الامعري، منهم كفاح طميلة، مجاهد جاد الحق، حمزة حماد، حمزة عقل، فتحي السلمي، عمر أبو عطية، أحمد براش، مهند سمارة، محمود السخوي، محمد العطوط، حمادة أبو نبيل، حمادة حماد، محمود ريتا، محمد الشحري، عوض النبالي، عبد السخوي، محمد السخوي، حسين أبو رضوان، محمد سلامة، محمد اللولو.

وأمام من رام الله والبيرة فقد اعتقلت إسرائيل يزن عابد، وزيد أبو كويك، ومن بيت لحم أحمد خالد صباح، سامي علي صباح، محمود كامل صباح، ياسين يوسف صباح، أمجد نايف صباح، مؤمن سليم صباح، محمد خلف صباح، محمد علي صباح، ومن نابلس، أحمد ذياب.
كما أشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية أعادت اعتقال المحرر مجدي أبو سمرة، من قلقيلية.
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