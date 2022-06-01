https://arabic.sputniknews.com/20220601/الداخلية-التركية-عودة-503-آلاف-سوري-إلى-بلدهم-بشكل-طوعي-1062974405.html
الداخلية التركية: عودة 503 آلاف سوري إلى بلدهم بشكل طوعي
الداخلية التركية: عودة 503 آلاف سوري إلى بلدهم بشكل طوعي
أكد سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، اليوم الأربعاء، عودة 503 آلاف و150 سوريّا إلى بلدهم، بشكل طوعي. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T18:53+0000
2022-06-01T18:53+0000
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وذكرت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات سليمان صويلو جاءت خلال اجتماع تعريفي بمشروع 100 ألف منزل طوب في مدينة إدلب السورية، وذلك ضمن حملة أطلقتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" لدعم إدلب.وأفاد الوزير التركي بأن عدد المهاجرين حول العالم وصل إلى 84 مليون شخص، مشيرا إلى أن 24 ألف لاجئ وطالب لجوء، لقوا مصرعهم في البحر المتوسط فقط منذ العام 2014 أثناء محاولتهم الهجرة، لافتا إلى أن بلاده أكثر بلد تقديما للمساعدات الإنسانية حول العالم، خلال السنوات الأربعة الأخيرة.وشدد سليمان صويلو على أنه ليس من الممكن أن تقدر تركيا على استيعاب موجة هجرة جديدة، موضحا أن حملة "معا نقف مع إدلب" قد أُطلقت في العام 2020 بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودعم من المنظمات المدينة، عازيا الهدف منها إلى بناء 20 ألف منزل طوب في المرحلة الأولى، حيث ارتفع هذا الرقم إلى 100 ألف حاليا.وأضاف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، استكمال بناء 60 ألف منزل من قبل منظمات ومؤسسات تركية مختلفة، منها نحو 46 ألف منها في مدينة إدلب وحدها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
الداخلية التركية: عودة 503 آلاف سوري إلى بلدهم بشكل طوعي
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أكد سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، اليوم الأربعاء، عودة 503 آلاف و150 سوريّا إلى بلدهم، بشكل طوعي.
وذكرت وكالة الأناضول، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات سليمان صويلو جاءت خلال اجتماع تعريفي بمشروع 100 ألف منزل طوب في مدينة إدلب السورية، وذلك ضمن حملة أطلقتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" لدعم إدلب.
وأفاد الوزير التركي بأن عدد المهاجرين
حول العالم وصل إلى 84 مليون شخص، مشيرا إلى أن 24 ألف لاجئ وطالب لجوء، لقوا مصرعهم في البحر المتوسط فقط منذ العام 2014 أثناء محاولتهم الهجرة، لافتا إلى أن بلاده أكثر بلد تقديما للمساعدات الإنسانية حول العالم، خلال السنوات الأربعة الأخيرة.
وشدد سليمان صويلو على أنه ليس من الممكن أن تقدر تركيا على استيعاب موجة هجرة جديدة، موضحا أن حملة "معا نقف مع إدلب" قد أُطلقت في العام 2020 بتعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودعم من المنظمات المدينة، عازيا الهدف منها إلى بناء 20 ألف منزل
طوب في المرحلة الأولى، حيث ارتفع هذا الرقم إلى 100 ألف حاليا.
وأضاف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، استكمال بناء 60 ألف منزل من قبل منظمات ومؤسسات تركية مختلفة، منها نحو 46 ألف منها في مدينة إدلب وحدها.