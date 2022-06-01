https://arabic.sputniknews.com/20220601/الداخلية-المصرية-تكشف-علاقة-الإخوان-بفيديو-أثار-جدلا-1062971672.html
الداخلية المصرية تكشف علاقة الإخوان بفيديو أثار جدلا
الداخلية المصرية تكشف علاقة الإخوان بفيديو أثار جدلا
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، علاقة جماعة الإخوان الإرهابية، بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T16:45+0000
2022-06-01T16:45+0000
2022-06-01T16:48+0000
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102128/82/1021288228_0:0:4849:2728_1920x0_80_0_0_b59865ab4566f6def05ef190f78f216a.jpg
وأعلنت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن "هناك محاولات من جماعة الإخوان لاستغلال الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة في أوساط الرأى العام".وجاء البيان لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو ببعض الحسابات الخاصة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا قيام عدد من المواطنين بالتعدي ضربا على أحد الأشخاص.حقيقة تداول مقطع فيديو ببعض الحسابات الخاصة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلالهوأكدت الداخلية المصرية أنه "بالفحص، تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، ويتعلق بمحاولة شخصين خطف طفل من إحدى قرى مركز أبو حمص بالبحيرة، حيث تم ضبطهما بمعرفة الأهالي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة في حينه".وأوضحت الوزارة "يأتي ذلك ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة في أوساط الرأى العام".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/الداخلية-المصرية-تعلن-إحباط-هجوم-إرهابي-في-شمال-سيناء-وتصفية-عنصر-تكفيري-1062438444.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102128/82/1021288228_43:0:4416:3280_1920x0_80_0_0_d7d4dcf75d7a179a1b54e02c581996c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن
الداخلية المصرية تكشف علاقة الإخوان بفيديو أثار جدلا
16:45 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 16:48 GMT 01.06.2022) تابعنا عبر
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، علاقة جماعة الإخوان الإرهابية، بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا.
وأعلنت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن "هناك محاولات من جماعة الإخوان لاستغلال الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة في أوساط الرأى العام".
وجاء البيان لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو ببعض الحسابات الخاصة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا قيام عدد من المواطنين بالتعدي ضربا على أحد الأشخاص.
حقيقة تداول مقطع فيديو ببعض الحسابات الخاصة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية
بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله
وأكدت الداخلية المصرية
أنه "بالفحص، تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، ويتعلق بمحاولة شخصين خطف طفل من إحدى قرى مركز أبو حمص بالبحيرة، حيث تم ضبطهما بمعرفة الأهالي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة في حينه".
وأوضحت الوزارة "يأتي ذلك ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة في أوساط الرأى العام".