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الداخلية المصرية تكشف علاقة الإخوان بفيديو أثار جدلا
الداخلية المصرية تكشف علاقة الإخوان بفيديو أثار جدلا
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، علاقة جماعة الإخوان الإرهابية، بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T16:45+0000
2022-06-01T16:48+0000
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وأعلنت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن "هناك محاولات من جماعة الإخوان لاستغلال الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة في أوساط الرأى العام".وجاء البيان لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو ببعض الحسابات الخاصة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا قيام عدد من المواطنين بالتعدي ضربا على أحد الأشخاص.حقيقة تداول مقطع فيديو ببعض الحسابات الخاصة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلالهوأكدت الداخلية المصرية أنه "بالفحص، تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، ويتعلق بمحاولة شخصين خطف طفل من إحدى قرى مركز أبو حمص بالبحيرة، حيث تم ضبطهما بمعرفة الأهالي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة في حينه".وأوضحت الوزارة "يأتي ذلك ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة في أوساط الرأى العام".
https://arabic.sputniknews.com/20220519/الداخلية-المصرية-تعلن-إحباط-هجوم-إرهابي-في-شمال-سيناء-وتصفية-عنصر-تكفيري-1062438444.html
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الداخلية المصرية تكشف علاقة الإخوان بفيديو أثار جدلا

16:45 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 16:48 GMT 01.06.2022)
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، علاقة جماعة الإخوان الإرهابية، بمقطع فيديو أثار جدلا واسعا.
وأعلنت الوزارة في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن "هناك محاولات من جماعة الإخوان لاستغلال الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة في أوساط الرأى العام".
وجاء البيان لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو ببعض الحسابات الخاصة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا قيام عدد من المواطنين بالتعدي ضربا على أحد الأشخاص.
حقيقة تداول مقطع فيديو ببعض الحسابات الخاصة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
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وأكدت الداخلية المصرية أنه "بالفحص، تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2017، ويتعلق بمحاولة شخصين خطف طفل من إحدى قرى مركز أبو حمص بالبحيرة، حيث تم ضبطهما بمعرفة الأهالي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة في حينه".
وأوضحت الوزارة "يأتي ذلك ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وإثارة البلبلة في أوساط الرأى العام".
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