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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220601/الدفاع-الروسية-موسكو-قدمت-25-ألف-طن-من-المساعدات-الإنسانية-إلى-أوكرانيا-1062946101.html
الدفاع الروسية: موسكو قدمت 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
الدفاع الروسية: موسكو قدمت 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا
قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إنه منذ 2 مارس/ آذار الماضي، سلمت روسيا ما يقرب من 25 ألف طن من... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T04:23+0000
2022-06-01T04:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قامت روسيا الاتحادية بالفعل بتسليم 24,652.1 طن من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: موسكو قدمت 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

04:23 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 04:58 GMT 01.06.2022)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إنه منذ 2 مارس/ آذار الماضي، سلمت روسيا ما يقرب من 25 ألف طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قامت روسيا الاتحادية بالفعل بتسليم 24,652.1 طن من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
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