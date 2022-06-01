https://arabic.sputniknews.com/20220601/الرئاسة-التركية-توضح-سبب-تأجيل-زيارة-محمد-بن-سلمان-1062948181.html
الرئاسة التركية توضح سبب تأجيل زيارة محمد بن سلمان
الرئاسة التركية توضح سبب تأجيل زيارة محمد بن سلمان
كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن سبب تأجيل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته لأنقرة والتي كانت من المفترض أن تجري في مايو/ أيار... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T06:54+0000
2022-06-01T06:54+0000
2022-06-01T06:54+0000
أخبار تركيا اليوم
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
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وحسب "الأناضول"، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، عقب مشاركته في ندوة ثقافية في أنقرة.وأضاف: "نتوقع أن تتم هذه الزيارة في الأيام المقبلة خلال يونيو/حزيران، وزملاؤنا المعنيون يعملون بشأن تحديد الموعد".وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن هناك اتفاقا بين تركيا والمملكة العربية السعودية على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأنقرة في الفترة المقبلة.وصرح تشاووش أوغلو، أمس الثلاثاء، بأن "زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا كانت ستجري بالفعل هذا الشهر، لكننا اتفقنا على أن تكون في الفترة المقبلة". وأضاف أنه يعمل على تحديد موعد مع نظيره السعودي، لافتا إلى أن جهود تطبيع العلاقات بين البلدين تتحرك بسرعة.يذكر أنه أواخر نيسان/أبريل الماضي، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى السعودية استغرقت يومين، أكد خلالها أن بلاده تجاوزت خلافاتها مع الرياض.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعلن-تأجيل-زيارة-محمد-بن-سلمان-دون-تحديد-موعد-ماذا-حدث-1062918953.html
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أخبار تركيا اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان
الرئاسة التركية توضح سبب تأجيل زيارة محمد بن سلمان
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كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عن سبب تأجيل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارته لأنقرة والتي كانت من المفترض أن تجري في مايو/ أيار الماضي.
وحسب "الأناضول"
، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، عقب مشاركته في ندوة ثقافية في أنقرة.
وقال قالن إنه كان من المقرر أن يزور ولي العهد السعودي تركيا في 25 مايو الماضي، لكن تم تأجيل الزيارة بسبب مرض والده الملك سلمان.
وأضاف: "نتوقع أن تتم هذه الزيارة في الأيام المقبلة خلال يونيو/حزيران، وزملاؤنا المعنيون يعملون بشأن تحديد الموعد".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو
، أن هناك اتفاقا بين تركيا والمملكة العربية السعودية على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأنقرة في الفترة المقبلة.
وصرح تشاووش أوغلو، أمس الثلاثاء، بأن "زيارة ولي العهد السعودي إلى تركيا كانت ستجري بالفعل هذا الشهر، لكننا اتفقنا على أن تكون في الفترة المقبلة".
وأضاف أنه يعمل على تحديد موعد مع نظيره السعودي، لافتا إلى أن جهود تطبيع العلاقات بين البلدين تتحرك بسرعة.
يذكر أنه أواخر نيسان/أبريل الماضي، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة رسمية إلى السعودية
استغرقت يومين، أكد خلالها أن بلاده تجاوزت خلافاتها مع الرياض.