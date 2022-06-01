عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/العراق-يقر-بتأخره-عن-سداد-مستحقات-الغاز-إلى-إيران-تزامنا-مع-صيف-حار-1062955893.html
العراق يقر بتأخره عن سداد مستحقات الغاز إلى إيران تزامنا مع صيف حار
العراق يقر بتأخره عن سداد مستحقات الغاز إلى إيران تزامنا مع صيف حار
أعلن العراق، اليوم الأربعاء، عن "تأخره في دفع الاستحقاقات المالية لإيران مقابل إمدادات الغاز". 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:40+0000
2022-06-01T10:40+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102786/13/1027861397_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0262dab40cfeaeed0543389be7d28f62.jpg
وقالت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان لها، إن "خفض كميات الغاز سبب تراجعاً بساعات التغذية الكهربائية وسط موسم صيف حار يخيّم عليه الجفاف".وأضافت أن "إيران خفضت بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره، ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية"، فيما يتوقع أن تبلغ الحرارة 48 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع، ما يعني ازدياد الحاجة إلى المبرّدات والكهرباء.وتابع البيان أن "الجانب الإيراني طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز من الجانب العراقي، ومع تأخر إقرار الموازنة العامة والبحث عن حل بديل لقانون الأمن الغذائي، فإن ذلك سبب التلكؤ الذي نوهنا عنه سابقا".وذكر البيان أن "هناك مساع للتواصل مع الجانب الإيراني للتوصل إلى حلول وسطية مرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز".وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين الماضي، ضرورة الاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة في قطاع الكهرباء خلال الصيف الحالي.
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102786/13/1027861397_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_3025775d4fefe66542737794511b0b4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران

العراق يقر بتأخره عن سداد مستحقات الغاز إلى إيران تزامنا مع صيف حار

10:40 GMT 01.06.2022
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Nabil al-Jourani
تابعنا عبرTelegram
أعلن العراق، اليوم الأربعاء، عن "تأخره في دفع الاستحقاقات المالية لإيران مقابل إمدادات الغاز".
وقالت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان لها، إن "خفض كميات الغاز سبب تراجعاً بساعات التغذية الكهربائية وسط موسم صيف حار يخيّم عليه الجفاف".
وأضافت أن "إيران خفضت بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره، ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية"، فيما يتوقع أن تبلغ الحرارة 48 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع، ما يعني ازدياد الحاجة إلى المبرّدات والكهرباء.
وتابع البيان أن "الجانب الإيراني طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز من الجانب العراقي، ومع تأخر إقرار الموازنة العامة والبحث عن حل بديل لقانون الأمن الغذائي، فإن ذلك سبب التلكؤ الذي نوهنا عنه سابقا".
وذكر البيان أن "هناك مساع للتواصل مع الجانب الإيراني للتوصل إلى حلول وسطية مرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز".
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين الماضي، ضرورة الاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة في قطاع الكهرباء خلال الصيف الحالي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала