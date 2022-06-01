https://arabic.sputniknews.com/20220601/العراق-يقر-بتأخره-عن-سداد-مستحقات-الغاز-إلى-إيران-تزامنا-مع-صيف-حار-1062955893.html
العراق يقر بتأخره عن سداد مستحقات الغاز إلى إيران تزامنا مع صيف حار
العراق يقر بتأخره عن سداد مستحقات الغاز إلى إيران تزامنا مع صيف حار
أعلن العراق، اليوم الأربعاء، عن "تأخره في دفع الاستحقاقات المالية لإيران مقابل إمدادات الغاز". 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:40+0000
2022-06-01T10:40+0000
2022-06-01T10:40+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار إيران
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وقالت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان لها، إن "خفض كميات الغاز سبب تراجعاً بساعات التغذية الكهربائية وسط موسم صيف حار يخيّم عليه الجفاف".وأضافت أن "إيران خفضت بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره، ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية"، فيما يتوقع أن تبلغ الحرارة 48 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع، ما يعني ازدياد الحاجة إلى المبرّدات والكهرباء.وتابع البيان أن "الجانب الإيراني طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز من الجانب العراقي، ومع تأخر إقرار الموازنة العامة والبحث عن حل بديل لقانون الأمن الغذائي، فإن ذلك سبب التلكؤ الذي نوهنا عنه سابقا".وذكر البيان أن "هناك مساع للتواصل مع الجانب الإيراني للتوصل إلى حلول وسطية مرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز".وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين الماضي، ضرورة الاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة في قطاع الكهرباء خلال الصيف الحالي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
العراق يقر بتأخره عن سداد مستحقات الغاز إلى إيران تزامنا مع صيف حار
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أعلن العراق، اليوم الأربعاء، عن "تأخره في دفع الاستحقاقات المالية لإيران مقابل إمدادات الغاز".
وقالت وزارة الكهرباء العراقية، في بيان لها، إن "خفض كميات الغاز سبب تراجعاً بساعات التغذية الكهربائية وسط موسم صيف حار يخيّم عليه الجفاف".
وأضافت أن "إيران خفضت بمقدار خمسة ملايين متر مكعب كميات الغاز الذي تصدّره، ما كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية"، فيما يتوقع أن تبلغ الحرارة 48 درجة مئوية مع نهاية الأسبوع، ما يعني ازدياد الحاجة إلى المبرّدات والكهرباء.
وتابع البيان أن "الجانب الإيراني طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز من الجانب العراقي، ومع تأخر إقرار الموازنة العامة والبحث عن حل بديل لقانون الأمن الغذائي، فإن ذلك سبب التلكؤ الذي نوهنا عنه سابقا".
وذكر البيان أن "هناك مساع للتواصل مع الجانب الإيراني للتوصل إلى حلول وسطية مرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز".
وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين الماضي، ضرورة الاستعداد لمواجهة أي أزمة محتملة في قطاع الكهرباء
خلال الصيف الحالي.