https://arabic.sputniknews.com/20220601/بحث-الاتحاد-الأوروبي-عن-الغاز-يؤدي-إلى-نقص-الطاقة-في-العالم-1062958464.html
بحث الاتحاد الأوروبي عن الغاز يؤدي إلى نقص الطاقة في العالم
بحث الاتحاد الأوروبي عن الغاز يؤدي إلى نقص الطاقة في العالم
نشرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية تقريراً، يحذر فيه الخبراء الاستشاريون في شركة الأبحاث في مجال النفط النرويجية "Rystad Energy"، من أن الاتحاد الأوروبي، في بحثه... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T11:43+0000
2022-06-01T11:43+0000
2022-06-01T11:43+0000
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يعتقد الخبراء أن الطلب على الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام الجاري قد يتجاوز العرض بمقدار 26 مليون طن، وهو ما يعادل 7% من احتياجات الغاز العالمية في عام 2021. قد يحدث هذا بسبب تغيير مستوردي الغاز من قبل الدول الأوروبية.في هذه الحالة، سترتفع أسعار الغاز بشكل حاد، وستعاني من ذلك الدول الآسيوية ذات الاقتصادات الأقل نموًا، كما أنهم لن يتمكنوا من شراء كمية الغاز الطبيعي المسال التي يحتاجون إليها.وقال أحد الخبراء المحللين في الشركة، كاوشال راميش:ووفق الخبراء، تنوي الدول الأوروبية بناء محطات غاز جديدة، لكن المقاولين لن يكونوا قادرين على العمل بشكل مكثف لتجنب أزمة الطاقة هذا الشتاء. كما أن الطلب المتزايد سيؤدي إلى ازدهار مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جميع أنحاء العالم، لكن وتيرة البناء تشير إلى أنه من غير المرجح أن يتراجع وضع إمدادات الغاز قبل عام 2024.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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كاريكاتير, وسائط متعددة
بحث الاتحاد الأوروبي عن الغاز يؤدي إلى نقص الطاقة في العالم
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نشرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية تقريراً، يحذر فيه الخبراء الاستشاريون في شركة الأبحاث في مجال النفط النرويجية "Rystad Energy"، من أن الاتحاد الأوروبي، في بحثه عن بديل للغاز الروسي، قد يدفع العالم إلى أزمة طاقة بحلول الشتاء المقبل.
يعتقد الخبراء أن الطلب على الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام الجاري قد يتجاوز العرض بمقدار 26 مليون طن، وهو ما يعادل 7% من احتياجات الغاز العالمية في عام 2021. قد يحدث هذا بسبب تغيير مستوردي الغاز من قبل الدول الأوروبية.
في هذه الحالة، سترتفع أسعار الغاز بشكل حاد
، وستعاني من ذلك الدول الآسيوية ذات الاقتصادات الأقل نموًا، كما أنهم لن يتمكنوا من شراء كمية الغاز الطبيعي المسال التي يحتاجون إليها.
وقال أحد الخبراء المحللين في الشركة، كاوشال راميش:
كل شيء جاهز لنقص الإمدادات المستمر، وارتفاع الأسعار، والتقلبات الشديدة، وأسواق المضاربة، وتصاعد الاقتتال الجيوسياسي للغاز الطبيعي المسال.
ووفق الخبراء، تنوي الدول الأوروبية بناء محطات غاز جديدة، لكن المقاولين لن يكونوا قادرين على العمل بشكل مكثف لتجنب أزمة الطاقة هذا الشتاء. كما أن الطلب المتزايد سيؤدي إلى ازدهار مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة في جميع أنحاء العالم، لكن وتيرة البناء تشير إلى أنه من غير المرجح أن يتراجع وضع إمدادات الغاز قبل عام 2024.