https://arabic.sputniknews.com/20220601/روسيا-تزداد-ثراءغضب-بريطاني-من-المعاناة-بسبب-العقوبات-1062947739.html
"روسيا تزداد ثراء"...غضب بريطاني من المعاناة بسبب العقوبات
"روسيا تزداد ثراء"...غضب بريطاني من المعاناة بسبب العقوبات
عبّر البريطانيون عن غضبهم من العقوبات المفروضة على روسيا، واصفين هذه الأعمال أنها سبب الجوع في العالم. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T06:31+0000
2022-06-01T06:31+0000
2022-06-01T06:31+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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انهالت التعليقات على تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" بقلم سيمون جينكيس، الذي أعرب عن رأيه في المقال بأن العقوبات العبثية على روسيا كانت بمثابة فشل كامل.وأعرب أمومن 88 عن ثقته في أن "العقوبات الاقتصادية لن تحقق شيئا سوى زيادة معاناة الناس العاديين".وتساءل جونوف باث 2015، قائلا: "إلى متى ستعاني الشعوب التي تفرض دولها العقوبات؟". وخلص ساشا ريجر إلى أن "العقوبات تسبب الجوع في جميع أنحاء العالم".يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعّد الغرب ضغط العقوبات على روسيا، واستهدفت بالمقام الأول القطاع المصرفي ومنتجات التكنولوجيا الفائقة. أعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا.واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على حظر جزئي لواردات النفط من روسيا، وفقا لما قاله رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال.وكتب رئيس المجلس الأوروبي على حسابه في تويتر: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن حظر استيراد النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر على الفور على ثلثي واردات النفط من روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220601/غضب-فرنسي-من-حظر-النفط-الروسي-1062947233.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي
"روسيا تزداد ثراء"...غضب بريطاني من المعاناة بسبب العقوبات
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عبّر البريطانيون عن غضبهم من العقوبات المفروضة على روسيا، واصفين هذه الأعمال أنها سبب الجوع في العالم.
انهالت التعليقات على تقرير نشرته
صحيفة "الغارديان" بقلم سيمون جينكيس، الذي أعرب عن رأيه في المقال بأن العقوبات العبثية على روسيا كانت بمثابة فشل كامل.
ويعرب قراء الصحيفة عن رأيهم بذلك، حيث علّق شخص باسم فارابوندوفيف، قائلا: "إن العقوبات شديدة لدرجة أن روسيا تزداد ثراء، ونحن نعاني".
وأعرب أمومن 88 عن ثقته في أن "العقوبات الاقتصادية لن تحقق شيئا سوى زيادة معاناة الناس العاديين".
وتساءل جونوف باث 2015، قائلا: "إلى متى ستعاني الشعوب التي تفرض دولها العقوبات؟".
وخلص ساشا ريجر إلى أن "العقوبات تسبب الجوع في جميع أنحاء العالم".
يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، صعّد الغرب ضغط العقوبات على روسيا، واستهدفت بالمقام الأول القطاع المصرفي ومنتجات التكنولوجيا الفائقة. أعلنت العديد من العلامات التجارية انسحابها من روسيا.
واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، على حظر جزئي
لواردات النفط من روسيا، وفقا لما قاله رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي على حسابه في تويتر: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن حظر استيراد النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر على الفور على ثلثي واردات النفط من روسيا".