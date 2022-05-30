https://arabic.sputniknews.com/20220530/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-حظر-جزئي-لواردات-النفط-الروسي-وعقوبات-جديدة-على-النظام-المصرفي-1062907922.html
الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر جزئي للنفط الروسي ويقر عقوبات جديدة على النظام المصرفي
الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر جزئي للنفط الروسي ويقر عقوبات جديدة على النظام المصرفي
اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على حظر جزئي لواردات النفط من روسيا، وفقا لما قاله رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال. 30.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-30T22:17+0000
2022-05-30T22:17+0000
2022-05-30T22:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار النفط الروسي
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وكتب رئيس المجلس الأوروبي على حسابه بتويتر، "تم التوصل إلى اتفاق بشأن حظر استيراد النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر على الفور على ثلثي واردات النفط من روسيا".وأضاف، أن الاتحاد وافق على فصل "سبيربنك" أكبر بنوك روسيا عن نظام "سويفت" المالي العالمي.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار النفط الروسي
الاتحاد الأوروبي يوافق على حظر جزئي للنفط الروسي ويقر عقوبات جديدة على النظام المصرفي
22:17 GMT 30.05.2022 (تم التحديث: 22:29 GMT 30.05.2022) تابعنا عبر
اتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على حظر جزئي لواردات النفط من روسيا، وفقا لما قاله رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي على حسابه بتويتر، "تم التوصل إلى اتفاق بشأن حظر استيراد النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يؤثر على الفور على ثلثي واردات النفط من روسيا".
وأضاف، أن الاتحاد وافق على فصل "سبيربنك" أكبر بنوك روسيا
عن نظام "سويفت" المالي العالمي.
وتابع شارل ميشال أنه سيتم حظر 3 قنوات تلفزيونية روسية من البث في الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات على أفراد، حسب قوله.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.