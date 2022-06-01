https://arabic.sputniknews.com/20220601/عشرات-الطائرات-الإسرائيلية-تنفذ-تدريبا-جويا-لمحاكاة-ضربات-بعيدة-المدى-في-منطقة-البحر-المتوسط-1062947934.html
عشرات الطائرات الإسرائيلية تنفذ تدريبا جويا لمحاكاة ضربات بعيدة المدى في منطقة البحر المتوسط
عشرات الطائرات الإسرائيلية تنفذ تدريبا جويا لمحاكاة ضربات بعيدة المدى في منطقة البحر المتوسط
نفذت عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية تدريبا جويا لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T06:48+0000
2022-06-01T06:48+0000
2022-06-01T06:48+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر: "شاركت في التدريب الذي تم تنفيذه أمس الثلاثاء عشرات الطائرات التي حاكت تحليق طويل المدى وشن غارات في العمق بالاضافة الى التزود بالوقود جوًّا".وأضاف أدرعي أن "التدريب جاء في إطار مناورات عربات النار وكجزء من رفع الجاهزية لسيناريوهات حربية متعددة الجبهات سواء إن كانت بعيدة أو قريبة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، أن مناورات "عربات النار" تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم
عشرات الطائرات الإسرائيلية تنفذ تدريبا جويا لمحاكاة ضربات بعيدة المدى في منطقة البحر المتوسط
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نفذت عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية تدريبا جويا لمحاكاة ضربات جوية بعيدة المدى في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على تويتر: "شاركت في التدريب الذي تم تنفيذه أمس الثلاثاء عشرات الطائرات التي حاكت تحليق طويل المدى وشن غارات في العمق بالاضافة الى التزود بالوقود جوًّا".
وأضاف أدرعي أن "التدريب جاء في إطار مناورات عربات النار وكجزء من رفع الجاهزية لسيناريوهات حربية متعددة الجبهات سواء إن كانت بعيدة أو قريبة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، أن مناورات "عربات النار
" تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات".