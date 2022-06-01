لقطات مؤثرة للم شمل العائلات التي فرقتها الحرب في دونباس

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وراء كل صورة مأساة الانفصال وسعادة لم الشمل. قبل 8 سنوات، اندلعت حرب في دونباس، مما أدى إلى تقسيم عائلات بأكملها. في أوكرانيا، من أجل رؤية الأقارب، الذين يعيشون خلف خط المواجهة، قد يكلف المرء ذلك حريته أو حتى ثمن حياته. الآن، عندما يتم تحرير مدينة بعد مدينة، تحدث هذه اللقاءات التي طال انتظارها بشكل أكبر. على الأقل، لأولئك الذين نجوا.