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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/لقطات-مؤثرة-للم-شمل-العائلات-التي-فرقتها-الحرب-في-دونباس-1062950420.html
لقطات مؤثرة للم شمل العائلات التي فرقتها الحرب في دونباس
لقطات مؤثرة للم شمل العائلات التي فرقتها الحرب في دونباس
وراء كل صورة مأساة الانفصال وسعادة لم الشمل. قبل 8 سنوات، اندلعت حرب في دونباس، مما أدى إلى تقسيم عائلات بأكملها. في أوكرانيا، من أجل رؤية الأقارب، الذين... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T09:05+0000
2022-06-01T09:08+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

لقطات مؤثرة للم شمل العائلات التي فرقتها الحرب في دونباس

09:05 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 09:08 GMT 01.06.2022)
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وراء كل صورة مأساة الانفصال وسعادة لم الشمل. قبل 8 سنوات، اندلعت حرب في دونباس، مما أدى إلى تقسيم عائلات بأكملها. في أوكرانيا، من أجل رؤية الأقارب، الذين يعيشون خلف خط المواجهة، قد يكلف المرء ذلك حريته أو حتى ثمن حياته. الآن، عندما يتم تحرير مدينة بعد مدينة، تحدث هذه اللقاءات التي طال انتظارها بشكل أكبر. على الأقل، لأولئك الذين نجوا.
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التقى ألكساندر ألكسيفيتش وفيرا أفاناسييفنا بولكوفنيكوف بابنتهما تاتيانا. كبار السن يعيشون في قرية بولوتنويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، المحررة الآن. فصلتهم الحرب عن ابنتهم لمدة 8 سنوات.

التقى ألكساندر ألكسيفيتش وفيرا أفاناسييفنا بولكوفنيكوف بابنتهما تاتيانا. كبار السن يعيشون في قرية بولوتنويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، المحررة الآن. فصلتهم الحرب عن ابنتهم لمدة 8 سنوات. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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التقى ألكساندر ألكسيفيتش وفيرا أفاناسييفنا بولكوفنيكوف بابنتهما تاتيانا. كبار السن يعيشون في قرية بولوتنويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، المحررة الآن. فصلتهم الحرب عن ابنتهم لمدة 8 سنوات.

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أنا نيكيتا جولدينكو من ماريوبول. حتى وقت قريب، عندما كانت ماريوبول تحت سيطرة نظام كييف ونازيي "آزوف"، لم يتمكن الصبي من التواصل مع أقاربه الذين يعيشون في يناكييفو، دونيتسك. التقطت هذه الصورة لحظة التقاء الصبي نيكيتا بخالته يلينا.

أنا نيكيتا جولدينكو من ماريوبول. حتى وقت قريب، عندما كانت ماريوبول تحت سيطرة نظام كييف ونازيي &quot;آزوف&quot;، لم يتمكن الصبي من التواصل مع أقاربه الذين يعيشون في يناكييفو، دونيتسك. التقطت هذه الصورة لحظة التقاء الصبي نيكيتا بخالته يلينا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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أنا نيكيتا جولدينكو من ماريوبول. حتى وقت قريب، عندما كانت ماريوبول تحت سيطرة نظام كييف ونازيي "آزوف"، لم يتمكن الصبي من التواصل مع أقاربه الذين يعيشون في يناكييفو، دونيتسك. التقطت هذه الصورة لحظة التقاء الصبي نيكيتا بخالته يلينا.

© Sputnik . Valery Melnikov

هذه ليليا الصغيرة. ولدت خلال الحرب ولم تر أجدادها من قبل. عاشت ليليا في المنطقة التي تسيطر عليها قوات نظام كييف، وعاش أقاربها في دونيتسك. في الصورة: أندريه أندرييفيتش وناديجدا يوسيبوفنا يقومان بمداعبة حفيدتهما على أرجوحة في حديقتهما لأول مرة.

هذه ليليا الصغيرة. ولدت خلال الحرب ولم تر أجدادها من قبل. عاشت ليليا في المنطقة التي تسيطر عليها قوات نظام كييف، وعاش أقاربها في دونيتسك. في الصورة: أندريه أندرييفيتش وناديجدا يوسيبوفنا يقومان بمداعبة حفيدتهما على أرجوحة في حديقتهما لأول مرة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov

هذه ليليا الصغيرة. ولدت خلال الحرب ولم تر أجدادها من قبل. عاشت ليليا في المنطقة التي تسيطر عليها قوات نظام كييف، وعاش أقاربها في دونيتسك. في الصورة: أندريه أندرييفيتش وناديجدا يوسيبوفنا يقومان بمداعبة حفيدتهما على أرجوحة في حديقتهما لأول مرة.

© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

هذه عائلة فورونتسوف. ثلاثة من أندريه أندريفيتش - الجد والأب والحفيد. تفرقو بسبب الحرب. الآن التقيا في دونيتسك في منزل فورونتسوف الأكبر.

هذه عائلة فورونتسوف. ثلاثة من أندريه أندريفيتش - الجد والأب والحفيد. تفرقو بسبب الحرب. الآن التقيا في دونيتسك في منزل فورونتسوف الأكبر. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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هذه عائلة فورونتسوف. ثلاثة من أندريه أندريفيتش - الجد والأب والحفيد. تفرقو بسبب الحرب. الآن التقيا في دونيتسك في منزل فورونتسوف الأكبر.

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أتامان من قرية كيروفسكايا، ألكسندر أوغيرين، جاء إلى قرية موراتوفو بالقرب من لوغانسك لزيارة والدته التي لم يرها منذ ثماني سنوات. أصيب أثناء خدمته في قوات الشرطة العسمكرية الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية. الآن، تم تحرير موراتوفو بالكامل.

أتامان من قرية كيروفسكايا، ألكسندر أوغيرين، جاء إلى قرية موراتوفو بالقرب من لوغانسك لزيارة والدته التي لم يرها منذ ثماني سنوات. أصيب أثناء خدمته في قوات الشرطة العسمكرية الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية. الآن، تم تحرير موراتوفو بالكامل. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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أتامان من قرية كيروفسكايا، ألكسندر أوغيرين، جاء إلى قرية موراتوفو بالقرب من لوغانسك لزيارة والدته التي لم يرها منذ ثماني سنوات. أصيب أثناء خدمته في قوات الشرطة العسمكرية الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية. الآن، تم تحرير موراتوفو بالكامل.

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هذا هو بافل تشوبرين، الذي جاء من دونيتسك إلى ماريوبول المحرر المحررة من النازيين إلى والدته إيرينا غريغوريفنا تشوبرينا. لم تر ابنها لعدة سنوات، إذ أنها لو
تواصلت معه، كان يمكن أن يشتبه بأن لها صلة بقوات دونيتسك الشعبية.

هذا هو بافل تشوبرين، الذي جاء من دونيتسك إلى ماريوبول المحرر المحررة من النازيين إلى والدته إيرينا غريغوريفنا تشوبرينا. لم تر ابنها لعدة سنوات، إذ أنها لو تواصلت معه، كان يمكن أن يشتبه بأن لها صلة بقوات دونيتسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valery Melnikov
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هذا هو بافل تشوبرين، الذي جاء من دونيتسك إلى ماريوبول المحرر المحررة من النازيين إلى والدته إيرينا غريغوريفنا تشوبرينا. لم تر ابنها لعدة سنوات، إذ أنها لو
تواصلت معه، كان يمكن أن يشتبه بأن لها صلة بقوات دونيتسك الشعبية.

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لاريسا كوفالينكو هي في الأصل من ماريوبول، لكنها عاشت في سيفاستوبول وموسكو على مدى السنوات الثماني الماضية. بقيت والدتها يلينا في ماريوبول. تظهر هذه الصورة لحظة لقائهما في دونيتسك، أثناء الإخلاء. لاريسا تطبطب على يدي والدتها. نجت الوالدة، وتم تحرير ماريوبول.

لاريسا كوفالينكو هي في الأصل من ماريوبول، لكنها عاشت في سيفاستوبول وموسكو على مدى السنوات الثماني الماضية. بقيت والدتها يلينا في ماريوبول. تظهر هذه الصورة لحظة لقائهما في دونيتسك، أثناء الإخلاء. لاريسا تطبطب على يدي والدتها. نجت الوالدة، وتم تحرير ماريوبول. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valeriy Melnikov
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لاريسا كوفالينكو هي في الأصل من ماريوبول، لكنها عاشت في سيفاستوبول وموسكو على مدى السنوات الثماني الماضية. بقيت والدتها يلينا في ماريوبول. تظهر هذه الصورة لحظة لقائهما في دونيتسك، أثناء الإخلاء. لاريسا تطبطب على يدي والدتها. نجت الوالدة، وتم تحرير ماريوبول.

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التقى الأب أليكسي خرابروف، عميد كنيسة القديس نيكولاس في منطقة ستانيتسا لوغانسكايا، بوالدته إيلينا خرابروفا وجدته غالينا ماكوغون في مدينة روفينكي. لم ير الأب أقاربه لمدة أربع سنوات.

التقى الأب أليكسي خرابروف، عميد كنيسة القديس نيكولاس في منطقة ستانيتسا لوغانسكايا، بوالدته إيلينا خرابروفا وجدته غالينا ماكوغون في مدينة روفينكي. لم ير الأب أقاربه لمدة أربع سنوات. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valeriy Melnikov
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التقى الأب أليكسي خرابروف، عميد كنيسة القديس نيكولاس في منطقة ستانيتسا لوغانسكايا، بوالدته إيلينا خرابروفا وجدته غالينا ماكوغون في مدينة روفينكي. لم ير الأب أقاربه لمدة أربع سنوات.

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أولغا غلوشينكو من قرية غانوسوفكا، بجمهورية لوغانسك الشعبية. حتى ذلك اليوم، لم تر يورا (ابنها) منذ 8 سنوات. توقف الابن لرؤيتها، أصبحت القرية الآن تحت سيطرة جمهورية لوغانسك. في هذه الصورة، تودعه الأم وتلتقط له صورة أخيرة قبل عودته إلى ميدان القتال، حيث يواصل جنود جيش جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تحرير أراضيهم من قوات نظام كييف.

أولغا غلوشينكو من قرية غانوسوفكا، بجمهورية لوغانسك الشعبية. حتى ذلك اليوم، لم تر يورا (ابنها) منذ 8 سنوات. توقف الابن لرؤيتها، أصبحت القرية الآن تحت سيطرة جمهورية لوغانسك. في هذه الصورة، تودعه الأم وتلتقط له صورة أخيرة قبل عودته إلى ميدان القتال، حيث يواصل جنود جيش جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تحرير أراضيهم من قوات نظام كييف. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
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أولغا غلوشينكو من قرية غانوسوفكا، بجمهورية لوغانسك الشعبية. حتى ذلك اليوم، لم تر يورا (ابنها) منذ 8 سنوات. توقف الابن لرؤيتها، أصبحت القرية الآن تحت سيطرة جمهورية لوغانسك. في هذه الصورة، تودعه الأم وتلتقط له صورة أخيرة قبل عودته إلى ميدان القتال، حيث يواصل جنود جيش جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تحرير أراضيهم من قوات نظام كييف.

© Sputnik . Valeriy Melnikov

تستنشق صوفيا رائحة العنب البري، التي قدمتها لها جدتها ليديا بتروفنا، بالقرب من منزلها في قرية أولخوف، بجمهورية لوغانسك الشعبية. رأت صوفيا جدتها آخر مرة عندما كانت صغيرة جدًا في عام 2015. ثم فرقت الحرب العائلة.

تستنشق صوفيا رائحة العنب البري، التي قدمتها لها جدتها ليديا بتروفنا، بالقرب من منزلها في قرية أولخوف، بجمهورية لوغانسك الشعبية. رأت صوفيا جدتها آخر مرة عندما كانت صغيرة جدًا في عام 2015. ثم فرقت الحرب العائلة. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Valeriy Melnikov

تستنشق صوفيا رائحة العنب البري، التي قدمتها لها جدتها ليديا بتروفنا، بالقرب من منزلها في قرية أولخوف، بجمهورية لوغانسك الشعبية. رأت صوفيا جدتها آخر مرة عندما كانت صغيرة جدًا في عام 2015. ثم فرقت الحرب العائلة.

© Sputnik . Valeriy Melnikov / الذهاب إلى بنك الصور

رأى سامسون الصغير جده لأول مرة. يعيش فيكتور ألكساندروفيتش في قرية ستانتسيا لوغانسكايا. في فبراير/ شباط 2022، تمت استعادة القرية، وأصبحت تحت سيطرة جمهورية لوغانسك الشعبية.

رأى سامسون الصغير جده لأول مرة. يعيش فيكتور ألكساندروفيتش في قرية ستانتسيا لوغانسكايا. في فبراير/ شباط 2022، تمت استعادة القرية، وأصبحت تحت سيطرة جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valeriy Melnikov
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رأى سامسون الصغير جده لأول مرة. يعيش فيكتور ألكساندروفيتش في قرية ستانتسيا لوغانسكايا. في فبراير/ شباط 2022، تمت استعادة القرية، وأصبحت تحت سيطرة جمهورية لوغانسك الشعبية.

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هذه إيرينا، لم تر والدتها منذ 2015. تعيش ليديا بتروفنا في قرية أولخوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. قادت إيرينا السيارة إلى الأراضي المحررة لعناق والدتها. إنهم يعلمون أنهم سيلتقون مرة أخرى - بعد النصر.

هذه إيرينا، لم تر والدتها منذ 2015. تعيش ليديا بتروفنا في قرية أولخوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. قادت إيرينا السيارة إلى الأراضي المحررة لعناق والدتها. إنهم يعلمون أنهم سيلتقون مرة أخرى - بعد النصر. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Valeriy Melnikov
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هذه إيرينا، لم تر والدتها منذ 2015. تعيش ليديا بتروفنا في قرية أولخوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. قادت إيرينا السيارة إلى الأراضي المحررة لعناق والدتها. إنهم يعلمون أنهم سيلتقون مرة أخرى - بعد النصر.

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