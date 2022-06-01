https://arabic.sputniknews.com/20220601/مصرع-شخص-وإصابة-6-آخرين-إثر-زلزال-في-إقليم-سيشوان-جنوب-غربي-الصين--1062960782.html
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر زلزال في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر زلزال في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين
لقي شخص مصرعه وأُصيب 6 آخرون في حصيلة أولية إثر زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:12+0000
2022-06-01T12:12+0000
2022-06-01T12:12+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن "شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه وأصيب ستة آخرون بعد وقوع زلزال في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين".ونقلت الشبكة الصينية عن المركز الصيني لرصد الزلازل قوله "ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة لوشان قرب مدينة يان بإقليم سيتشوان جنوب غربي الصين في الساعة 5:00 مساء يوم الأربعاءوكان مركز شبكات الزلازل الصيني، قد أعلن أن مركز الزلزال وقع بعمق 17 كم، وأضاف أنه تم رصد الهزة الأرضية، عند التقاء دائرة عرض 30.37 درجة شمالا وخط طول 102.94 درجة شرقا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر زلزال في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين
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لقي شخص مصرعه وأُصيب 6 آخرون في حصيلة أولية إثر زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين.
القاهرة - سبوتنيك. ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن "شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه وأصيب ستة آخرون بعد وقوع زلزال في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين".
ونقلت الشبكة الصينية عن المركز الصيني لرصد الزلازل قوله "ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة لوشان قرب مدينة يان بإقليم سيتشوان جنوب غربي الصين في الساعة 5:00 مساء يوم الأربعاء
وكان مركز شبكات الزلازل الصيني
، قد أعلن أن مركز الزلزال وقع بعمق 17 كم، وأضاف أنه تم رصد الهزة الأرضية، عند التقاء دائرة عرض 30.37 درجة شمالا وخط طول 102.94 درجة شرقا.