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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر زلزال في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر زلزال في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين
لقي شخص مصرعه وأُصيب 6 آخرون في حصيلة أولية إثر زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:12+0000
2022-06-01T12:12+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن "شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه وأصيب ستة آخرون بعد وقوع زلزال في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين".ونقلت الشبكة الصينية عن المركز الصيني لرصد الزلازل قوله "ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة لوشان قرب مدينة يان بإقليم سيتشوان جنوب غربي الصين في الساعة 5:00 مساء يوم الأربعاءوكان مركز شبكات الزلازل الصيني، قد أعلن أن مركز الزلزال وقع بعمق 17 كم، وأضاف أنه تم رصد الهزة الأرضية، عند التقاء دائرة عرض 30.37 درجة شمالا وخط طول 102.94 درجة شرقا.
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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر زلزال في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين

12:12 GMT 01.06.2022
© AP Photo / Zeng Lang/Xinhuaزلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Zeng Lang/Xinhua
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لقي شخص مصرعه وأُصيب 6 آخرون في حصيلة أولية إثر زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين.
القاهرة - سبوتنيك. ذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) أن "شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه وأصيب ستة آخرون بعد وقوع زلزال في إقليم سيشوان جنوب غربي الصين".
ونقلت الشبكة الصينية عن المركز الصيني لرصد الزلازل قوله "ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مقاطعة لوشان قرب مدينة يان بإقليم سيتشوان جنوب غربي الصين في الساعة 5:00 مساء يوم الأربعاء
وكان مركز شبكات الزلازل الصيني، قد أعلن أن مركز الزلزال وقع بعمق 17 كم، وأضاف أنه تم رصد الهزة الأرضية، عند التقاء دائرة عرض 30.37 درجة شمالا وخط طول 102.94 درجة شرقا.
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