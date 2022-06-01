https://arabic.sputniknews.com/20220601/منتجات-مفيدة-للتخلص-السريع-من-تجلطات-الدم-1062947030.html

منتجات مفيدة للتخلص السريع من تجلطات الدم

منتجات مفيدة للتخلص السريع من تجلطات الدم

تحدثت خبيرة التغذية الروسية إيرينا غولييفا عن الأطعمة التي يمكن أن تكون مفيدة جدًا في إذابة جلطات الدم في الأوعية الدموية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T06:03+0000

2022-06-01T06:03+0000

2022-06-01T06:03+0000

علوم

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تستقر الجلطات الدموية في الشرايين والأوعية الدموية على شكل جلطات دموية كثيفة. جسم الإنسان لديه القدرة على إذابة جلطات الدم، لكنه لا يستطيع التعامل مع كل جلطة. إذا استمرت الجلطة، فإنها تؤثر سلبًا على الدورة الدموية وتسهم في الإصابة بنقص التروية، والذي يمكن أن تكون عواقبه قاتلة.وقالت غولييفا: "يمكن أن تظهر الجلطة بسبب تلف جدار الوعاء الدموي أو اضطرابات تخثر الدم أو الركود - قد تكون أسباب ذلك سوء التغذية أو الإصابة أو الجراحة أو اضطرابات التمثيل الغذائي، أو بقاء الشخص لفترة طويلة في وضع واحد دون حركة".وأوضحت أن الخثار يمكن أن يكون وريديًا أو شريانيًا، ويمكن أن يظهر بشكل حاد أو مزمن.الخطر الأكبر هو تجلط الدم الشريانيقامت الطبيبة بتعداد المنتجات التي تساعد الجسم على إزالة جلطات الدم بسرعة. هكذا فإن الكركم مفيد جدا في هذا الأمر. يحتوي الكركمين المكون من التوابل على خصائص مضادة للتخثر، بالإضافة إلى أنه له تأثير مضاد للالتهابات، حسب موقع "ميديم فوروم".تساعد القرفة أيضًا على ترقيق الدم، لكن من المهم عدم الإفراط في تناول هذا المنتج. القرفة الزائدة لها تأثير سلبي على الكبد.الثوم أيضًا مفيد للإزالة السريعة للجلطات الدموية. استهلاك الخضار ككل له تأثير إيجابي على حالة الدورة الدموية، ولها تأثير مضاد للالتهابات.المنتجات الأخرى التي أدرجتها الطبيبة في قائمة مميعات الدم الطبيعية التي تساعد على إذابة جلطات الدم:•زنجبيل.•النبيذ الأحمر الجاف.• الأطعمة التي تحتوي على فيتامين إي: اللوز، بذور عباد الشمس، الحبوب الكاملة، زيت عباد الشمس.• السمك: السلمون، التراوت، التونة.في الوقت نفسه، لاحظت الخبيرة أن تناول هذه المنتجات يتطلب الاعتدال والدقة، يمكن أن يكون لتناولها بشكل خاطئ أو بكثرة آثار غير مرغوب فيها.

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علوم