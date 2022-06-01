عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/وزير-الخارجية-السعودي-التواصل-مع-إيران-يجب-أن-يكون-وفق-موقف-خليجي-موحد-1062963668.html
وزير الخارجية السعودي: التواصل مع إيران يجب أن يكون وفق موقف خليجي موحد
وزير الخارجية السعودي: التواصل مع إيران يجب أن يكون وفق موقف خليجي موحد
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن الحوار مع إيران يجب أن يكون مبنيا على موقف خليجي موحد، وذلك في ظل محادثات تستضيفها بغداد بين الرياض وطهران. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:31+0000
2022-06-01T13:31+0000
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104397/01/1043970117_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_4010c893e18d6304c834b5649e0a5b82.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال ابن فرحان، خلال كلمة عقب اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء في الرياض: "يجب أن يكون حوارنا وتواصلنا مع إيران مبني على موقف خليجي موحد".كما لفت إلى أن التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي تشمل برنامج إيران النووي والصاروخي، بجانب دعمها "للمليشيات والإرهاب وسلوكها المزعزع للاستقرار"، على حد قوله.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104397/01/1043970117_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_32564b9745221c352bf407d0cbf6102e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية

وزير الخارجية السعودي: التواصل مع إيران يجب أن يكون وفق موقف خليجي موحد

13:31 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegram
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن الحوار مع إيران يجب أن يكون مبنيا على موقف خليجي موحد، وذلك في ظل محادثات تستضيفها بغداد بين الرياض وطهران.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ابن فرحان، خلال كلمة عقب اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء في الرياض: "يجب أن يكون حوارنا وتواصلنا مع إيران مبني على موقف خليجي موحد".
وتابع "ندعوها من خلاله للتهدئة والتعاون والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحسن الجوار".
كما لفت إلى أن التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي تشمل برنامج إيران النووي والصاروخي، بجانب دعمها "للمليشيات والإرهاب وسلوكها المزعزع للاستقرار"، على حد قوله.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيلافروف يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي في الرياض13:50 GMTЖурналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала