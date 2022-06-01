https://arabic.sputniknews.com/20220601/وزير-الخارجية-السعودي-التواصل-مع-إيران-يجب-أن-يكون-وفق-موقف-خليجي-موحد-1062963668.html
وزير الخارجية السعودي: التواصل مع إيران يجب أن يكون وفق موقف خليجي موحد
وزير الخارجية السعودي: التواصل مع إيران يجب أن يكون وفق موقف خليجي موحد
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن الحوار مع إيران يجب أن يكون مبنيا على موقف خليجي موحد، وذلك في ظل محادثات تستضيفها بغداد بين الرياض وطهران. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:31+0000
2022-06-01T13:31+0000
2022-06-01T13:31+0000
السعودية
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ابن فرحان، خلال كلمة عقب اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء في الرياض: "يجب أن يكون حوارنا وتواصلنا مع إيران مبني على موقف خليجي موحد".كما لفت إلى أن التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي تشمل برنامج إيران النووي والصاروخي، بجانب دعمها "للمليشيات والإرهاب وسلوكها المزعزع للاستقرار"، على حد قوله.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية
وزير الخارجية السعودي: التواصل مع إيران يجب أن يكون وفق موقف خليجي موحد
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قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن الحوار مع إيران يجب أن يكون مبنيا على موقف خليجي موحد، وذلك في ظل محادثات تستضيفها بغداد بين الرياض وطهران.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ابن فرحان، خلال كلمة عقب اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء في الرياض: "يجب أن يكون حوارنا وتواصلنا
مع إيران مبني على موقف خليجي موحد".
وتابع "ندعوها من خلاله للتهدئة والتعاون والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحسن الجوار".
كما لفت إلى أن التحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي تشمل برنامج إيران النووي والصاروخي، بجانب دعمها "للمليشيات والإرهاب وسلوكها المزعزع للاستقرار"، على حد قوله.