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انخفاض سعر الجنيه المصري... بعد زيادة الدولار الجمركي
انخفاض سعر الجنيه المصري... بعد زيادة الدولار الجمركي
انخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في البنوك الكبرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار الدولار الجمركي... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:38+0000
2022-06-01T13:38+0000
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وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.56 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.وسجل الدولار أعلى سعر للبيع عند 18.65 جنيه في عدة بنوك منها البنك التجاري الدولي وقطر الوطني والمصرف المتحد والعربي الأفريقي والمصرف العربي الدولي وبنك سايب.كما بلغ الدولار أعلى سعر للشراء في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 18.6 جنيه، وسجل 18.59 جنيه في البنك التجاري الدولي.يذكر أن البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً استثنائياً يوم 21 مارس الماضي، أعلن خلاله خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من مستوى 15.64 جنيه إلى مستوى 18.28 جنيه.وصباح اليوم الأربعاء، قررت وزارة المال في مصر، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه، اعتبارا من اليوم.وسعر الدولار الجمركي هو سعر الصرف الذي يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، ويُستخدم في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.وبحسب موقع "المصري اليوم"، ارتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها للتعامل خلال مايو/أيار إلى 18.64 جنيه في تعاملات اليوم الأربعاء، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المال إلى مصلحة الجمارك.ولفت الموقع إلى أنه تم بالفعل العمل بالسعر الجديد، وأن الإدارة العامة للمعلومات في الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات أدرجت الأسعار الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، وكذلك تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانىء الجمركية لبدء العمل به.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/مصر-ترفع-سعر-الدولار-الجمركي-إلى-1864-جنيه-1062951251.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, العالم العربي

انخفاض سعر الجنيه المصري... بعد زيادة الدولار الجمركي

13:38 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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انخفض سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في البنوك الكبرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك بعد قرار الحكومة المصرية بزيادة أسعار الدولار الجمركي بنسبة تقترب من 10% خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري.
وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.56 جنيه للشراء و18.67 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين 18.57 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
وسجل الدولار أعلى سعر للبيع عند 18.65 جنيه في عدة بنوك منها البنك التجاري الدولي وقطر الوطني والمصرف المتحد والعربي الأفريقي والمصرف العربي الدولي وبنك سايب.
كما بلغ الدولار أعلى سعر للشراء في البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 18.6 جنيه، وسجل 18.59 جنيه في البنك التجاري الدولي.
يذكر أن البنك المركزي المصري قد عقد اجتماعاً استثنائياً يوم 21 مارس الماضي، أعلن خلاله خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من مستوى 15.64 جنيه إلى مستوى 18.28 جنيه.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه
08:39 GMT
وصباح اليوم الأربعاء، قررت وزارة المال في مصر، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه، اعتبارا من اليوم.
وسعر الدولار الجمركي هو سعر الصرف الذي يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، ويُستخدم في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
وبحسب موقع "المصري اليوم"، ارتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها للتعامل خلال مايو/أيار إلى 18.64 جنيه في تعاملات اليوم الأربعاء، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المال إلى مصلحة الجمارك.
ولفت الموقع إلى أنه تم بالفعل العمل بالسعر الجديد، وأن الإدارة العامة للمعلومات في الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات أدرجت الأسعار الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، وكذلك تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانىء الجمركية لبدء العمل به.
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