https://arabic.sputniknews.com/20220602/أردوغان-يستبدل-سفيري-بلاده-في-السويد-وفنلندا-1062980106.html
أردوغان يستبدل سفيري بلاده في السويد وفنلندا
أردوغان يستبدل سفيري بلاده في السويد وفنلندا
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن اتخاذ الرئيس التركي قرارا بتغيير سفيري بلاده في كل من السويد وفنلندا. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T06:01+0000
2022-06-02T06:01+0000
2022-06-02T06:01+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "ريسمي غازيت" التابعة للحكومة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استبدل السفيرين في السويد وفنلندا اللذين قدما طلبا لعضوية الناتو.وبحسب الصحيفة، وقّع أردوغان قرارا بتعيين سفراء جدد في 25 دولة ومنهما في السويد وفنلندا، اللتين تقدمتا بطلب لعضوية الناتو ولديهما خلاف مع أنقرة.وتم تعيين السفير، دنيز شاكار، الذي شغل منصب المدير العام للترويج الدولي والثقافة سفيرا لفنلندا، أما السفير تيزيل، الذي شغل منصب المدير العام للشؤون السياسية الثنائية في وزارة الخارجية التركية تم تعيينه في السفارة السويدية.وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أردوغان يستبدل سفيري بلاده في السويد وفنلندا
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كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن اتخاذ الرئيس التركي قرارا بتغيير سفيري بلاده في كل من السويد وفنلندا.
وذكرت صحيفة "ريسمي غازيت" التابعة للحكومة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استبدل السفيرين في السويد وفنلندا اللذين قدما طلبا لعضوية الناتو.
وبحسب الصحيفة، وقّع أردوغان قرارا بتعيين سفراء جدد في 25 دولة ومنهما في السويد وفنلندا، اللتين تقدمتا بطلب لعضوية الناتو ولديهما خلاف مع أنقرة.
وتم تعيين السفير، دنيز شاكار، الذي شغل منصب المدير العام للترويج الدولي والثقافة سفيرا لفنلندا، أما السفير تيزيل، الذي شغل منصب المدير العام للشؤون السياسية الثنائية في وزارة الخارجية التركية تم تعيينه في السفارة السويدية.
وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو
إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.
وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.