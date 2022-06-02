https://arabic.sputniknews.com/20220602/أهداف-مباراة-إسبانيا-والبرتغال-1-1-في-دوري-الأمم-الأوروبية-فيديو-1063014405.html
أهداف مباراة إسبانيا والبرتغال 1-1 في دوري الأمم الأوروبية... فيديو
أهداف مباراة إسبانيا والبرتغال 1-1 في دوري الأمم الأوروبية... فيديو
انتهت مواجهة إسبانيا والبرتغال، مساء اليوم الخميس، بالتعادل الإيجابي 1-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T21:41+0000
2022-06-02T21:41+0000
2022-06-02T21:41+0000
رياضة
منتخب البرتغال الوطني
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أقيمت المباراة على ملعب "بينيتو فيامارين" بمدينة إشبيلية الإسبانية مساء اليوم.سجل لمنتخب إسبانيا، ألفارو موراتا في الدقيقة 25، وتعادل ريكاردو هورتا للبرتغال في الدقيقة 82.وتصدر منتخب التشيك ترتيب المجموعة، بعدما حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة على حساب سويسرا 2-1، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا إسبانيا والبرتغال.فيما قبع منتخب سويسرا في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, منتخب البرتغال الوطني
أهداف مباراة إسبانيا والبرتغال 1-1 في دوري الأمم الأوروبية... فيديو
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انتهت مواجهة إسبانيا والبرتغال، مساء اليوم الخميس، بالتعادل الإيجابي 1-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.
أقيمت المباراة على ملعب "بينيتو فيامارين" بمدينة إشبيلية الإسبانية مساء اليوم.
سجل لمنتخب إسبانيا، ألفارو موراتا في الدقيقة 25، وتعادل ريكاردو هورتا للبرتغال في الدقيقة 82.
وتصدر منتخب التشيك ترتيب المجموعة، بعدما حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة على حساب سويسرا 2-1، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا إسبانيا والبرتغال.
فيما قبع منتخب سويسرا في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.