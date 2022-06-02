https://arabic.sputniknews.com/20220602/إجلاء-أكثر-من-18-ألف-شخص-من-إقليم-دونباس-إلى-روسيا-خلال-24-ساعة--1062978911.html

إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا خلال 24 ساعة

إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا خلال 24 ساعة

قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إنه تم إجلاء أكثر من 18,800 شخص إلى روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T03:20+0000

2022-06-02T03:20+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي؛ "على الرغم من كل الصعوبات التي أوجدها نظام كييف، خلال اليوم الماضي، دون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 18,800 شخص، من بينهم 2663 طفلا إلى أراضي روسيا الاتحادية من مناطق خطرة في جمهوريات دونباس وأوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.

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