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https://arabic.sputniknews.com/20220602/إعلام-مقتل-قائد-بفيلق-القدس-الإيراني-في-ظروف-غامضة-بعد-أيام-من-اغتيال-خدائي-1063012929.html
إعلام: مقتل قائد بفيلق القدس الإيراني في ظروف غامضة بعد أيام من اغتيال خدائي
إعلام: مقتل قائد بفيلق القدس الإيراني في ظروف غامضة بعد أيام من اغتيال خدائي
قتل أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، داخل العاصمة طهران، في حدث يلفه الغموض ويأتي بعد واقعة اغتيال لقائد آخر كبير أشير فيها بإصبع الاتهام إلى... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T20:43+0000
2022-06-02T20:43+0000
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ونقلت صحيفة "إيران إنترناشونال"، اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة قولها، إن الحادث وقع يوم الاثنين من هذا الأسبوع، وسقط فيه العقيد علي إسماعيل زاده. لم تعلق السلطات الإيرانية بشكل رسمي على الحادث.وذكرت المصادر للصحيفة أن إسماعيل زاده هو أحد قادة الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وهو شخص مقرب من العقيد حسن صياد خدائي الذي قتل في وقت سابق من الشهر الماضي.وأضافت المصادر أن القتيل سقط من فوق سطح منزله في منطقة جهان ناما في كرج، وأنه نقل إلى المستشفى على الفور، لكن الأطباء أصدروا شهادة بوفاته بعد الفحص.وذكر مسؤولون في الحرس الثوري أنه أنهى حياته بسبب مشاكل نفسية ناجمة عن انفصاله عن زوجته، وأكدوا أنه ترك رسالة تفيد بهذا، بحسب ما نقلته المصادر للصحيفة.جاءت وفاة إسماعيل زاده، بعد مقتل صياد خدائي في الثاني والعشرين من مايو/ أيار، وهو أيضا أحد أبرز قادة الوحدة 840، والذي لقي مصرعه بعد فتح مجهولون النار عليه وفروا على متن دراجة نارية.رجحت تقارير إعلامية غربية أن تكون إسرائيل وراء اغتيال خدائي، لكنها لم تعلن ذلك صراحة، حيث يعتقد أنه كان العقل المدبر لهجمات إيرانية على شخصيات بارزة في الخارج.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/على-خلفية-اغتيال-خدائي-إعلام-إعلان-حالة-الاستنفار-في-سلاح-الجو-الإسرائيلي-1062850726.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني

إعلام: مقتل قائد بفيلق القدس الإيراني في ظروف غامضة بعد أيام من اغتيال خدائي

20:43 GMT 02.06.2022
© AP Photo / Vahid Salemiقائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
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قتل أحد قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، داخل العاصمة طهران، في حدث يلفه الغموض ويأتي بعد واقعة اغتيال لقائد آخر كبير أشير فيها بإصبع الاتهام إلى إسرائيل.
ونقلت صحيفة "إيران إنترناشونال"، اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة قولها، إن الحادث وقع يوم الاثنين من هذا الأسبوع، وسقط فيه العقيد علي إسماعيل زاده. لم تعلق السلطات الإيرانية بشكل رسمي على الحادث.
وذكرت المصادر للصحيفة أن إسماعيل زاده هو أحد قادة الوحدة 840 في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وهو شخص مقرب من العقيد حسن صياد خدائي الذي قتل في وقت سابق من الشهر الماضي.
وأضافت المصادر أن القتيل سقط من فوق سطح منزله في منطقة جهان ناما في كرج، وأنه نقل إلى المستشفى على الفور، لكن الأطباء أصدروا شهادة بوفاته بعد الفحص.
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وذكر مسؤولون في الحرس الثوري أنه أنهى حياته بسبب مشاكل نفسية ناجمة عن انفصاله عن زوجته، وأكدوا أنه ترك رسالة تفيد بهذا، بحسب ما نقلته المصادر للصحيفة.
جاءت وفاة إسماعيل زاده، بعد مقتل صياد خدائي في الثاني والعشرين من مايو/ أيار، وهو أيضا أحد أبرز قادة الوحدة 840، والذي لقي مصرعه بعد فتح مجهولون النار عليه وفروا على متن دراجة نارية.
رجحت تقارير إعلامية غربية أن تكون إسرائيل وراء اغتيال خدائي، لكنها لم تعلن ذلك صراحة، حيث يعتقد أنه كان العقل المدبر لهجمات إيرانية على شخصيات بارزة في الخارج.
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