https://arabic.sputniknews.com/20220602/الخيانة-تدمر-علاقة-بيكيه-وشاكيرا-فمن-هو-الطرف-الثالث-1063008183.html

الخيانة تدمر علاقة بيكيه وشاكيرا... فمن هو الطرف الثالث

الخيانة تدمر علاقة بيكيه وشاكيرا... فمن هو الطرف الثالث

أفادت مصادر صحفية أن سبب انتهاء علاقة حب طويلة جمعت لاعب برشلونة جيرارد بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا هي الخيانة، فيما تضاربت الأنباء المتعلقة بهوية المرأة... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T17:49+0000

2022-06-02T17:49+0000

2022-06-02T17:49+0000

العالم

بيكيه

شاكيرا

خيانة

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وأفاد موقع "rigac"، بأن المزاعم تشير إلى أن تلك المرأة هي والدة لاعب الوسط في فريق برشلونة بابلو جافي، 17 عاما، والتي ضبطت متلبسة مع بيكيه في غرفة تبديل الملابس.في حين أشار الموقع إلى أن هذه الأنباء غير مؤكدة بعد، ولا يعرف عن والدة جافي إلا اسمها جافينين أناسي، وعمرها الذي قد يتراوح بين 35 إلى 40 عاما، وأنها غالبا ما تكون بعيدة عن الأضواء.من جهة ثانية أشار موقع "marca"، إلى أن هناك العديد من الإشاعات التي تقول أن المرأة التي خان بيكيه معها حبيبته شاكيرا، ما هي إلا فتاة شقراء صغيرة تبلغ من العمر 20 عاما، وهي طالبة وتعمل مضيفة حدث في برشلونة، ومع ذلك، لم يتم الكشف عن هويتها، على الأقل حتى الآن. فيما يدعي التقرير الذي نشرته El Periodico الإسبانية، أن بيكيه شوهد مع هذه المرأة عدة مرات وأن شاكيرا اكتشفت ذلك.وكانت قد أشارت الصحيفة الإسبانية في وقت سابق اليوم أن شاكيرا قد اكتشفت خيانة بيكيه لها مرة أخرى، ما يفسر عدم ظهورهما معا منذ مارس/ آذار الماضي في العلن أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.فيما نوه موقع "marca" أيضا إلى علامة أخرى تشير إلى التنافر الحاصل بين الزوجين، وهي الكلمات التي غنتها المغنية الكولومبية شاكيرا في أحدث أغانيها "Te Felicito" مع راؤول أليخاندرو.وتقول الأغنية: "لأكملك... لقد تناثرت إلى أجزاء؛ لقد حذروني، لكنني لم أنتبه"، وتضيف "لا تخبرني أنك آسف، تبدو صادقا، لكنني أعرفك جيدا وأعلم أنك كاذب".

https://arabic.sputniknews.com/20220602/نهاية-مؤلمة-لعلاقة-حب-طويلة-جمعت-نجم-برشلونة-وشاكيرا-1062989767.html

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العالم, بيكيه, شاكيرا, خيانة