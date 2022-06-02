https://arabic.sputniknews.com/20220602/الدفاع-الروسية-قدمنا-أكثر-من-25-ألف-طن-مساعدات-إنسانية-لأوكرانيا--1062978796.html
الدفاع الروسية: قدمنا أكثر من 25 ألف طن مساعدات إنسانية لأوكرانيا
الدفاع الروسية: قدمنا أكثر من 25 ألف طن مساعدات إنسانية لأوكرانيا
قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إنه منذ 2 مارس/ آذار الماضي، سلمت روسيا أكثر من 25 ألف طن من... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T02:46+0000
2022-06-02T02:46+0000
2022-06-02T02:46+0000
وزارة الدفاع الروسية
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قامت روسيا الاتحادية بالفعل بتسليم 25,044 طن من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزارة الدفاع الروسية, أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا
الدفاع الروسية: قدمنا أكثر من 25 ألف طن مساعدات إنسانية لأوكرانيا
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قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الخميس، إنه منذ 2 مارس/ آذار الماضي، سلمت روسيا أكثر من 25 ألف طن من الشحنات الإنسانية إلى أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك
. وقال ميزينتسيف الذي يرأس أيضا مقر تنسيق الاستجابة الإنسانية الروسي في مؤتمر صحفي: "ابتداء من 2 مارس 2022، قامت روسيا الاتحادية بالفعل بتسليم 25,044 طن من الضروريات والمواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية إلى أوكرانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.