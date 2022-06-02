https://arabic.sputniknews.com/20220602/السعودية-ترحب-بإعلان-تمديد-فترة-الهدنة-إلى-شهرين-في-اليمن-1063005094.html

السعودية ترحب بإعلان تمديد فترة الهدنة إلى شهرين في اليمن

السعودية ترحب بإعلان تمديد فترة الهدنة إلى شهرين في اليمن

رحبت السعودية، بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتمديد فترة الهدنة إلى شهرين، وفقا لبنود الاتفاق الأساسي. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T16:08+0000

2022-06-02T16:08+0000

2022-06-02T16:08+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بقرار غروندبرغ، بإعلان الهدنة، وعلى أن يتمكن المبعوث الأممي لليمن من فتح طريق تعز لحركة وتنقل الآف المدنيين على هذا المعبر المهم للحياة اليومية والمعيشية للمواطن اليمني، بحسب وكالة "واس".وأضافت الخارجية في بيان لها، أن السعودية تؤكد حرصها على دعم كافة الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية بما ينعكس على أمنه واستقراره.وتابع البيان: "وتثمن المملكة جهود المبعوث الخاص التي تأتي بالتماشي مع المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حلٍ سياسي شامل والمعلنة في شهر مارس/ آذار 2021".وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، عن استجابة أطراف النزاع في اليمن لاقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة مدة شهرين تنتهي في أغسطس/ آب المقبل.وقال غروندبرغ، في بيان إنه "تم تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين بموجب نفس شروط الاتفاق الأصلي لإعلانها، مشيدا باتخاذ الأطراف هذه الخطوات، وبموافقتهم على تجديد الهدنة.وأكد المبعوث الأممي أنه سيستمر بالعمل مع الأطراف لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملةً، والتوجه نحو حل سياسي مستدام لهذا النزاع يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين المشروعة رجالاً ونساءً.وأعرب عن امتنانه لدعم المجتمع الدولي في تنفيذ وتجديد الهدنة، منوها لدعم المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومصر والأردن.وختم غروندبرغ بالقول إن "الأطراف قدموا بصيص أمل لليمنيين بأنه من الممكن إنهاء هذا النزاع المدمّر"، مؤكدا أنه يعتمد على التعاون المستمر للأطراف بنيّة حسنة، لبناء الثقة، واستغلال الزخم المتاح لتوفير مستقبل يعم فيه السلام في اليمن.وأعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء، عن تلقيها إشارات إيجابية أولية من طرفي النزاع في اليمن حول تمديد الهدنة الحالية، رغم أن "وقف النار الذي ساعد على خفض العنف طوال شهرين، دخل يومه الأخير الخميس من دون اتفاق".وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك، إن "المنظمة الأممية تلقت إشارات أولية إيجابية من الأطراف في هذه المرحلة"، مشددا على أن "المبعوث الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ منخرط في عمل مكثف لضمان تجديد الهدنة"، وذلك حسب "فرانس برس".وفي الثاني من أبريل/نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/الأمم-المتحدة-تعلن-تمديد-هدنة-وقف-إطلاق-النار-في-اليمن-لمدة-شهرين-إضافيين-1062988811.html

https://arabic.sputniknews.com/20220602/بايدن-يرحب-بتمديد-الهدنة-في-اليمن-شهرين-إضافيين-ويدعو-للإسراع-نحو-عملية-سلام-شاملة-1063004616.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن