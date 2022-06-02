https://arabic.sputniknews.com/20220602/العائلة-المالكة-في-المملكة-المتحدة-تطل-من-شرفة-اليوبيل-دون-ميغان-وهاري--1063003065.html

العائلة المالكة في المملكة المتحدة تطل من شرفة "اليوبيل" دون ميغان وهاري

العائلة المالكة في المملكة المتحدة تطل من شرفة "اليوبيل" دون ميغان وهاري

انضمت الملكة إليزابيث مع أفراد العائلة المالكة الآخرين لتطل من شرفة قصر باكنغهام اليوم الخميس أمام عشرات الآلاف من البريطانيين المبتهجين وسط مشاهد مبهجة خلال... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T15:16+0000

2022-06-02T15:16+0000

2022-06-02T15:16+0000

العالم

الملكة إليزابيث

الأمير هاري، دوق ساسيكس

ميغان ماركل، دوقة ساسيكس

اليوبيل

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وشاهدت الملكة، 96 عاما، من الشرفة عرضا آخر لطيران سلاح الجو الملكي البريطاني، مع كبار أفراد العائلة المالكة بما في ذلك الأمير تشارلز وكاميلا والأمير وليام وكيت وأطفالهم، فيما لم يتضمن المشهد حضور الأمير هاري وميغان ماركل على شرفة القصر، إذ أشارت بعض الصور تواجدهما برفقة بعض الأقارب بعيدا عن الأنظار.ويأتي ذلك بعد شهور من التكهنات حول المكان الذي ستقف فيه عائلة ساسكس وما إذا كانوا سيحضرون احتفالات "اليوبيل البلاتيني" وسط خلاف أمني مستمر، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ويبدو في النهاية، أنه لم يُسمح لهما إلا بالمشاهدة من خلال الغرفة المطلة على عرض موكب "وايتهول"، وذلك بعد أن أعلنت الملكة أن كبار أفراد العائلة المالكة فقط هم من يمكنهم الانضمام إليها في القصر، ذلك لأن أيا من دوق ودوقة ساسكس لم يعد من أفراد العائلة المالكة.وبدت الملكة وهي مرتدية النظارات الشمسية، مبتهجة بكل ما تشاهده من عروض وطنية، حيث وزعت ابتساماتها للمشاركين والحشود التي هتفت باسمها.واستمر عرض الطيران لمدة ست دقائق والذي شارك فيه 70 طائرة، بما في ذلك مروحيات أباتشي وتايفون والسهام الحمراء، التي وجهت تحية خاصة إلى الملكة من خلال التحليق عاليا لتشكل الرقم 70، إشارة إلى أطول حكم شهده العرش البريطاني حيث أتمت الملكة إليزابيث 70 عاما في الحكم.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/اليوبيل-البلاتيني-يذيب-خلافات-الماضي-بين-الملكة-وحفيدها-هاري-1062985721.html

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العالم, الملكة إليزابيث, الأمير هاري، دوق ساسيكس, ميغان ماركل، دوقة ساسيكس, اليوبيل