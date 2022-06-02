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https://arabic.sputniknews.com/20220602/انتحار-الشباب-الأمريكي-باستخدام-الأسلحة-النارية-عند-أعلى-مستوياته-في-20-عام-1063013598.html
انتحار الشباب الأمريكي باستخدام الأسلحة النارية عند أعلى مستوياته في 20 عام
انتحار الشباب الأمريكي باستخدام الأسلحة النارية عند أعلى مستوياته في 20 عام
انتحر المزيد من الشباب الأمريكيين بالأسلحة النارية أكثر من أي وقت خلال العشرين عاما الماضية، حيث وصلت مبيعات الأسلحة في البلاد إلى مستويات "غير مسبوقة"، وفقا... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T20:56+0000
2022-06-02T20:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وقالت مجموعة سلامة الأسلحة "إيفري تاون فور جان سيفتي": "الانتحار بالأسلحة النارية له تأثير مدمر على الشباب الأمريكي".وذكر باحثون في التقرير: "على مدى العقد الماضي، زاد معدل الانتحار بالأسلحة النارية بين الشباب بوتيرة أسرع من أي فئة عمرية أخرى، واليوم، وصل إلى أعلى معدل له منذ أكثر من 20 عاما".وأشار التقرير إلى أن الزيادة الهائلة في حالات الانتحار بالأسلحة النارية بين الشباب تتزامن مع "زيادة غير مسبوقة في مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة".اشترى الناس في الولايات المتحدة نحو 22 مليون بندقية في عام 2020، وبعدها مباشرة ما يقرب من 19 مليون شراء سلاح في عام 2021. وذكر التقرير أن "ما يقرب من 30 مليون طفل أمريكي يعيشون الآن في منازل بها أسلحة نارية - بزيادة 7 ملايين منذ عام 2015".كما أعرب الباحثون عن قلقهم من أن معدل الانتحار بالسلاح الناري سيستمر في الارتفاع لأن الجائحة زادت من الشعور بالوحدة والقلق بين الشباب.وقال التقرير: "نحن نعلم أن منع الوصول إلى الأسلحة النارية، وهي وسيلة مميتة بشكل خاص، هو أسهل وأسرع، حيث يمكننا إنقاذ الأرواح من خلال تنفيذ السياسات التي تحد من الوصول السهل والفوري إلى الأسلحة النارية".وأضاف أنه "يمكن أيضا للسلطات زيادة الوعي بعوامل خطر الانتحار، وتحسين الوصول إلى رعاية الصحة العقلية المناسبة ثقافيا، ودعم الشباب في أمريكا".
https://arabic.sputniknews.com/20220602/بعد-مقتل-العشرات-أمريكا-تبحث-تشديد-قواعد-شراء-وحمل-السلاح-1063010948.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

انتحار الشباب الأمريكي باستخدام الأسلحة النارية عند أعلى مستوياته في 20 عام

20:56 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / GEORGE FREYبندقية نصف آلية في متجر أسلحة، لوت ليك سيتي، يوتا، أمريكا، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2017‏
بندقية نصف آلية في متجر أسلحة، لوت ليك سيتي، يوتا، أمريكا، 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2017‏ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / GEORGE FREY
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انتحر المزيد من الشباب الأمريكيين بالأسلحة النارية أكثر من أي وقت خلال العشرين عاما الماضية، حيث وصلت مبيعات الأسلحة في البلاد إلى مستويات "غير مسبوقة"، وفقا لتقرير صدر اليوم الخميس.
واشنطن- سبوتنيك. وقالت مجموعة سلامة الأسلحة "إيفري تاون فور جان سيفتي": "الانتحار بالأسلحة النارية له تأثير مدمر على الشباب الأمريكي".
وذكر باحثون في التقرير: "على مدى العقد الماضي، زاد معدل الانتحار بالأسلحة النارية بين الشباب بوتيرة أسرع من أي فئة عمرية أخرى، واليوم، وصل إلى أعلى معدل له منذ أكثر من 20 عاما".
وأشار التقرير إلى أن الزيادة الهائلة في حالات الانتحار بالأسلحة النارية بين الشباب تتزامن مع "زيادة غير مسبوقة في مبيعات الأسلحة في الولايات المتحدة".
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بعد مقتل العشرات... أمريكا تبحث تشديد قواعد شراء وحمل السلاح
19:13 GMT
اشترى الناس في الولايات المتحدة نحو 22 مليون بندقية في عام 2020، وبعدها مباشرة ما يقرب من 19 مليون شراء سلاح في عام 2021. وذكر التقرير أن "ما يقرب من 30 مليون طفل أمريكي يعيشون الآن في منازل بها أسلحة نارية - بزيادة 7 ملايين منذ عام 2015".
كما أعرب الباحثون عن قلقهم من أن معدل الانتحار بالسلاح الناري سيستمر في الارتفاع لأن الجائحة زادت من الشعور بالوحدة والقلق بين الشباب.
وقال التقرير: "نحن نعلم أن منع الوصول إلى الأسلحة النارية، وهي وسيلة مميتة بشكل خاص، هو أسهل وأسرع، حيث يمكننا إنقاذ الأرواح من خلال تنفيذ السياسات التي تحد من الوصول السهل والفوري إلى الأسلحة النارية".
وأضاف أنه "يمكن أيضا للسلطات زيادة الوعي بعوامل خطر الانتحار، وتحسين الوصول إلى رعاية الصحة العقلية المناسبة ثقافيا، ودعم الشباب في أمريكا".
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