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تركيا: ارتفاع عجز التجارة الخارجية نحو 157% في مايو على أساس سنوي
تركيا: ارتفاع عجز التجارة الخارجية نحو 157% في مايو على أساس سنوي
أعلن وزير التجارة التركي، محمد موش، اليوم الخميس، أن عجز التجارة الخارجية ارتفع بنسبة 157%على أساس سنوي، في أيار/مايو الماضي، إلى 10.7 مليار دولار. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T10:00+0000
2022-06-02T10:00+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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تركيا – سبوتنيك. ويأتي ذلك في ظل استمرار انهيار سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم إلى 70%.وقال مو إن الصادرات زادت بنسبة 15.22% في مايو الماضي؛ وبلغت نحو 19 مليار دولار، مشيرا إلى أن الواردات زادت بنسبة 43.8%؛ لتصل إلى 29.7 مليار دولار، في الفترة المذكورة.وانخفضت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 15.9 نقطة، وبلغت 64% في مايو؛ وذلك مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي.وارتفع العجز التجاري في نيسان/أبريل الماضي بنسبة 98.5%، مقارنة بذات الشهر من العام السابق، وبلغ 6 مليارات و113 مليون دولار؛ بينما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 79.3%. وقفز معدل التضخم في تركيا إلى نحو 70% في أبريل الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في عقدين؛ مع توقع بأن يواصل ارتفاعه، في ظل صعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة التركية.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/345-مليار-دولار-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-وأفريقيا-في-2021-1062696321.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم

تركيا: ارتفاع عجز التجارة الخارجية نحو 157% في مايو على أساس سنوي

10:00 GMT 02.06.2022
© Fotolia / badahosعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Fotolia / badahos
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أعلن وزير التجارة التركي، محمد موش، اليوم الخميس، أن عجز التجارة الخارجية ارتفع بنسبة 157%على أساس سنوي، في أيار/مايو الماضي، إلى 10.7 مليار دولار.
تركيا – سبوتنيك. ويأتي ذلك في ظل استمرار انهيار سعر الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم إلى 70%.

وقال مو إن الصادرات زادت بنسبة 15.22% في مايو الماضي؛ وبلغت نحو 19 مليار دولار، مشيرا إلى أن الواردات زادت بنسبة 43.8%؛ لتصل إلى 29.7 مليار دولار، في الفترة المذكورة.

وانخفضت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 15.9 نقطة، وبلغت 64% في مايو؛ وذلك مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي.
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وارتفع العجز التجاري في نيسان/أبريل الماضي بنسبة 98.5%، مقارنة بذات الشهر من العام السابق، وبلغ 6 مليارات و113 مليون دولار؛ بينما تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 79.3%.
وقفز معدل التضخم في تركيا إلى نحو 70% في أبريل الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى في عقدين؛ مع توقع بأن يواصل ارتفاعه، في ظل صعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة التركية.
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