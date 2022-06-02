https://arabic.sputniknews.com/20220602/تركيا-تستضيف-جولة-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-بمشاركة-الأمم-المتحدة-خلال-أيام--1063000341.html
تركيا تستضيف جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة الأمم المتحدة خلال أيام
تركيا تستضيف جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة الأمم المتحدة خلال أيام
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن إسطنبول ستستضيف خلال الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T14:23+0000
2022-06-02T14:23+0000
2022-06-02T14:23+0000
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أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في كلمة بإحدى الجامعات التركية "نعمل مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على تصدير القمح الأوكراني إلى دول العالم عبر ممر آمن من خلال إزالة الألغام المزروعة في البحر".وأضاف "سنناقش هذه الآلية في اجتماع تقني في إسطنبول خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أنه "سنقوم بإنشاء مركز في إسطنبول للمراقبة".وأوضح الوزير التركي أن "بعض الدول تطالبنا بضمها إلى الآلية الجديدة ونحن مستعدون للتعاون مع الجميع".
https://arabic.sputniknews.com/20220531/تركيا-تعرض-وساطتها-لتسهيل-تبادل-أسرى-الحرب-بين-روسيا-وأوكرانيا-1062941602.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
تركيا تستضيف جولة مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة الأمم المتحدة خلال أيام
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن إسطنبول ستستضيف خلال الأيام القليلة المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة الأمم المتحدة لبحث آلية نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، في كلمة بإحدى الجامعات التركية "نعمل مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على تصدير القمح الأوكراني إلى دول العالم عبر ممر آمن من خلال إزالة الألغام المزروعة في البحر".
وأضاف "سنناقش هذه الآلية في اجتماع تقني في إسطنبول خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أنه "سنقوم بإنشاء مركز في إسطنبول للمراقبة".
وأوضح الوزير التركي أن "بعض الدول تطالبنا بضمها إلى الآلية الجديدة ونحن مستعدون للتعاون مع الجميع".