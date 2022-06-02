https://arabic.sputniknews.com/20220602/جعجع-يتوقع-مواجهة-كبيرة-مع-حزب-الله-في-لبنان-1062980637.html
جعجع يتوقع "مواجهة كبيرة" مع "حزب الله" في لبنان
جعجع يتوقع "مواجهة كبيرة" مع "حزب الله" في لبنان
أكد زعيم حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أن "الحزب سيرفض أي شخص متحالف مع حزب الله لمنصب رئيس الوزراء"، مؤكدا الالتزام بمقاطعة للحكومة إذا تشكلت حكومة... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T06:39+0000
2022-06-02T06:39+0000
2022-06-02T06:39+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104372/61/1043726168_0:99:1532:961_1920x0_80_0_0_23f8770c1f7c3dc36bbf9a78ea68a6d7.jpg
وقال جعجع، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنه "إذا حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك، ما ينبسطوا كتير حزب الله“، مضيفا أن "الانقسامات في البرلمان ستؤدي إلى مواجهة كبيرة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وحزب القوات اللبنانية من جهة أخرى“.ورفض الإفصاح عمّا إذا كان حزب "القوات اللبنانية" سيدعم فترة ولاية جديدة لرئيس الوزراء الحالي والمرشح الأوفر حظّاً نجيب ميقاتي أو أنّ حزبه سيدعم اسما مختلفا، مؤكدا أن حزبه ضد أي مرشح في إنتخابات رئاسة الجمهورية يدعمه "حزب الله" هذه المرة.وكانت جلسة البرلمان، الثلاثاء الماضي، هي الأولى منذ انتخاب البرلمان الجديد في 15 مايو/ أيار، في أول انتخابات تعقد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان، وتفجير مرفأ بيروت في 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/جعجع-الانتخابات-البرلمانية-انتهت-بفوزنا-بأكبر-تكتل-في-المجلس-النيابي-1062429661.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104372/61/1043726168_60:0:1473:1060_1920x0_80_0_0_4daf7d39720b304b9a9b6c6bc8911db6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
جعجع يتوقع "مواجهة كبيرة" مع "حزب الله" في لبنان
تابعنا عبر
أكد زعيم حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أن "الحزب سيرفض أي شخص متحالف مع حزب الله لمنصب رئيس الوزراء"، مؤكدا الالتزام بمقاطعة للحكومة إذا تشكلت حكومة توافقية جديدة.
وقال جعجع، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنه "إذا حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك، ما ينبسطوا كتير حزب الله“، مضيفا أن "الانقسامات في البرلمان ستؤدي إلى مواجهة كبيرة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وحزب القوات اللبنانية من جهة أخرى“.
ورفض الإفصاح عمّا إذا كان حزب "القوات اللبنانية" سيدعم فترة ولاية جديدة لرئيس الوزراء الحالي والمرشح الأوفر حظّاً نجيب ميقاتي أو أنّ حزبه سيدعم اسما مختلفا، مؤكدا أن حزبه ضد أي مرشح في إنتخابات رئاسة الجمهورية يدعمه "حزب الله" هذه المرة.
وكانت جلسة البرلمان، الثلاثاء الماضي، هي الأولى منذ انتخاب البرلمان الجديد في 15 مايو/ أيار، في أول انتخابات تعقد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان، وتفجير مرفأ بيروت في 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا.