عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220602/جعجع-يتوقع-مواجهة-كبيرة-مع-حزب-الله-في-لبنان-1062980637.html
جعجع يتوقع "مواجهة كبيرة" مع "حزب الله" في لبنان
جعجع يتوقع "مواجهة كبيرة" مع "حزب الله" في لبنان
أكد زعيم حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أن "الحزب سيرفض أي شخص متحالف مع حزب الله لمنصب رئيس الوزراء"، مؤكدا الالتزام بمقاطعة للحكومة إذا تشكلت حكومة... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T06:39+0000
2022-06-02T06:39+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104372/61/1043726168_0:99:1532:961_1920x0_80_0_0_23f8770c1f7c3dc36bbf9a78ea68a6d7.jpg
وقال جعجع، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنه "إذا حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك، ما ينبسطوا كتير حزب الله“، مضيفا أن "الانقسامات في البرلمان ستؤدي إلى مواجهة كبيرة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وحزب القوات اللبنانية من جهة أخرى“.ورفض الإفصاح عمّا إذا كان حزب "القوات اللبنانية" سيدعم فترة ولاية جديدة لرئيس الوزراء الحالي والمرشح الأوفر حظّاً نجيب ميقاتي أو أنّ حزبه سيدعم اسما مختلفا، مؤكدا أن حزبه ضد أي مرشح في إنتخابات رئاسة الجمهورية يدعمه "حزب الله" هذه المرة.وكانت جلسة البرلمان، الثلاثاء الماضي، هي الأولى منذ انتخاب البرلمان الجديد في 15 مايو/ أيار، في أول انتخابات تعقد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان، وتفجير مرفأ بيروت في 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/جعجع-الانتخابات-البرلمانية-انتهت-بفوزنا-بأكبر-تكتل-في-المجلس-النيابي-1062429661.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104372/61/1043726168_60:0:1473:1060_1920x0_80_0_0_4daf7d39720b304b9a9b6c6bc8911db6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

جعجع يتوقع "مواجهة كبيرة" مع "حزب الله" في لبنان

06:39 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / ALDO AYOUB رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع
 رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / ALDO AYOUB
تابعنا عبرTelegram
أكد زعيم حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع، أن "الحزب سيرفض أي شخص متحالف مع حزب الله لمنصب رئيس الوزراء"، مؤكدا الالتزام بمقاطعة للحكومة إذا تشكلت حكومة توافقية جديدة.
وقال جعجع، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إنه "إذا حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك، ما ينبسطوا كتير حزب الله“، مضيفا أن "الانقسامات في البرلمان ستؤدي إلى مواجهة كبيرة بين حزب الله وحلفائه من جهة، وحزب القوات اللبنانية من جهة أخرى“.
ورفض الإفصاح عمّا إذا كان حزب "القوات اللبنانية" سيدعم فترة ولاية جديدة لرئيس الوزراء الحالي والمرشح الأوفر حظّاً نجيب ميقاتي أو أنّ حزبه سيدعم اسما مختلفا، مؤكدا أن حزبه ضد أي مرشح في إنتخابات رئاسة الجمهورية يدعمه "حزب الله" هذه المرة.
وكانت جلسة البرلمان، الثلاثاء الماضي، هي الأولى منذ انتخاب البرلمان الجديد في 15 مايو/ أيار، في أول انتخابات تعقد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان، وتفجير مرفأ بيروت في 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا.
سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
جعجع: الانتخابات البرلمانية انتهت بفوزنا "بأكبر تكتل في المجلس النيابي"
19 مايو, 12:19 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMTЖурналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала