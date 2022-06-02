https://arabic.sputniknews.com/20220602/صحيفة-السعودية-تستعد-لرفع-إنتاجها-النفطي-لتعويض-الانخفاض-الروسي-1062980364.html
صحيفة: السعودية تستعد لرفع إنتاجها النفطي لتعويض الانخفاض الروسي
صحيفة: السعودية تستعد لرفع إنتاجها النفطي لتعويض الانخفاض الروسي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن استعداد المملكة العربية السعودية لرفع إنتاجها النفطي في حال قامت روسيا بخفضه من طرفها بسبب العقوبات الاقتصادية. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T06:27+0000
2022-06-02T06:27+0000
2022-06-02T06:27+0000
العالم
اقتصاد
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وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية نقلا عن مصادر خاصة أن "السعودية أشارت إلى الحلفاء الغربيين بأنها مستعدة لزيادة إنتاج النفط إذا انخفض الإنتاج الروسي بشكل كبير بسبب العقوبات".وأضافت الصحيفة أنه "بحسب السعودية، لم يعد هناك نفط كافٍ في السوق، وهو ما يسهم في ارتفاع الأسعار، لكن لا يوجد نقص حقيقي حتى الآن".وتابعت المصادر للصحيفة: "تمت مناقشة زيادة فورية في الإنتاج في السعودية والإمارات، والتي يمكن الإعلان عنها في اجتماع أوبك + يوم الخميس، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد".وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات المناهضة لروسيا، وذلك على خلفية تواصل العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي.وتتضمن الحزمة الجديدة من العقوبات خفض واردات النفط الروسي بنسبة 90 في المئة، بحلول نهاية العام الجاري؛ مع استثناء مؤقت للنفط القادم عبر خط الأنابيب "دروجبا" الذي يمر عبر شرق أوكرانيا.كما تضمنت التدابير التقييدية الجديدة استهداف ثلاثة بنوك روسية بفصلها عن نظام سويفت بما في ذلك "سبيربنك"، وحظر بث ثلاث قنوات تلفزيونية روسية في الاتحاد الأوروبي؛ بالإضافة إلى عقوبات فردية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
صحيفة: السعودية تستعد لرفع إنتاجها النفطي لتعويض الانخفاض الروسي
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن استعداد المملكة العربية السعودية لرفع إنتاجها النفطي في حال قامت روسيا بخفضه من طرفها بسبب العقوبات الاقتصادية.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية
نقلا عن مصادر خاصة أن "السعودية أشارت إلى الحلفاء الغربيين بأنها مستعدة لزيادة إنتاج النفط إذا انخفض الإنتاج الروسي بشكل كبير بسبب العقوبات".
وأضافت الصحيفة أنه "بحسب السعودية، لم يعد هناك نفط كافٍ في السوق، وهو ما يسهم في ارتفاع الأسعار، لكن لا يوجد نقص حقيقي حتى الآن".
وتابعت المصادر للصحيفة: "تمت مناقشة زيادة فورية في الإنتاج في السعودية والإمارات، والتي يمكن الإعلان عنها في اجتماع أوبك + يوم الخميس، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد".
وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي
، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن الحزمة السادسة من العقوبات المناهضة لروسيا، وذلك على خلفية تواصل العملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير الماضي.
وتتضمن الحزمة الجديدة من العقوبات خفض واردات النفط الروسي بنسبة 90 في المئة، بحلول نهاية العام الجاري؛ مع استثناء مؤقت للنفط القادم عبر خط الأنابيب "دروجبا" الذي يمر عبر شرق أوكرانيا.
كما تضمنت التدابير التقييدية الجديدة استهداف ثلاثة بنوك روسية بفصلها عن نظام سويفت بما في ذلك "سبيربنك"، وحظر بث ثلاث قنوات تلفزيونية روسية في الاتحاد الأوروبي؛ بالإضافة إلى عقوبات فردية.