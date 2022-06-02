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https://arabic.sputniknews.com/20220602/غينيا-تحالف-أوبك-هو-مبادرة-طوعية-ولا-يوجد-حديث-عن-استبعاد-روسيا-منه-1062990524.html
غينيا: تحالف "أوبك+" هو مبادرة طوعية ولا يوجد حديث عن استبعاد روسيا منه
غينيا: تحالف "أوبك+" هو مبادرة طوعية ولا يوجد حديث عن استبعاد روسيا منه
أعلن وزير المناجم وموارد الطاقة في غينيا الاستوائية، غابرييل ليما، اليوم الخميس، أن الالتزامات في إطار اتفاق "أوبك+" طوعية، وأن التحالف لا يستبعد الدول من هذه... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T11:27+0000
2022-06-02T13:53+0000
العالم
غينيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير لوكالة "سبوتنيك"، معلقاً على تقارير عن احتمال استبعاد روسيا من التحالف: "أوبك+ هي مبادرة طوعية. نحن لا ندعو ولا نستبعد أحداً. ولذلك بالذات، فإنه في جميع بيانات المبادرة يجري الحديث عن "مساهمة طوعية".هذا وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن بعض أعضاء "أوبك" يدرسون إمكانية تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية إنتاج النفط الخاصة بالمنظمة "أوبك+" الجديدة على خلفية العقوبات الغربية. ووفقا للصحيفة فإن وفوداً في منظمة "أوبك" ذكرت أن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/حكومة-غينيا-كوناكري-تتعهد-بحل-أزمة-المحروقات-بعد-مقتل-طالب-خلال-مظاهرات-حاشدة-1062995211.html
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العالم, غينيا

غينيا: تحالف "أوبك+" هو مبادرة طوعية ولا يوجد حديث عن استبعاد روسيا منه

11:27 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 13:53 GMT 02.06.2022)
© flickr.com / Drew Douglasساحل بابوا غينيا الجديدة
ساحل بابوا غينيا الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© flickr.com / Drew Douglas
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أعلن وزير المناجم وموارد الطاقة في غينيا الاستوائية، غابرييل ليما، اليوم الخميس، أن الالتزامات في إطار اتفاق "أوبك+" طوعية، وأن التحالف لا يستبعد الدول من هذه المبادرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير لوكالة "سبوتنيك"، معلقاً على تقارير عن احتمال استبعاد روسيا من التحالف: "أوبك+ هي مبادرة طوعية. نحن لا ندعو ولا نستبعد أحداً. ولذلك بالذات، فإنه في جميع بيانات المبادرة يجري الحديث عن "مساهمة طوعية".
ساحل بابوا غينيا الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
حكومة غينيا كوناكري تتعهد بحل أزمة المحروقات بعد مقتل طالب خلال مظاهرات حاشدة
13:05 GMT
هذا وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن بعض أعضاء "أوبك" يدرسون إمكانية تعليق مشاركة روسيا في اتفاقية إنتاج النفط الخاصة بالمنظمة "أوبك+" الجديدة على خلفية العقوبات الغربية.
ووفقا للصحيفة فإن وفوداً في منظمة "أوبك" ذكرت أن بعض أعضاء المنظمة يدرسون فكرة تعليق مشاركة روسيا في اتفاق إنتاج النفط.
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