عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220602/فيفا-يغرم-الأهلي-المصري-ويهدده-بالحرمان-من-القيد-1063002107.html
"فيفا" يغرم الأهلي المصري ويهدده بالحرمان من القيد
"فيفا" يغرم الأهلي المصري ويهدده بالحرمان من القيد
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغريم النادي الأهلي المصري مبلغ 300 ألف دولار لصالح "هيدرسفيلد" الإنجليزي، بعد الحصول على خدمات رمضان صبحي، لاعب الفريق... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T14:54+0000
2022-06-02T14:54+0000
ماتش الأهلي اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0d/1046262245_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ecc22af9231da247ae84e00c338007f0.jpg
ونص الحكم على تحمل النادي الأهلي مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني، قيمة تكاليف القضية.وأفاد موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري، بأن الحكم الصادر ضد القلعة الحمراء، أكد أن النادي مطالب بدفع المبالغ المقررة عليه في غضون 45 يوما وإلا سيتم منع النادي من القيد 3 فترات.ووصلت الغرامات التي أقرها "فيفا" على النادي الأهلي لما يقرب من 8 ملايين جنيه مصري.يشار إلى أن إعارة رمضان صبحي من "هيدرسفيلد" للأهلي، كانت تشترط حصول النادي الإنجليزي على 300 ألف جنيه إسترليني، إذا تم تتويج الأهلي بلقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا مع اللاعب المصري.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/رسميا-الأهلي-المصري-يعلق-على-أنباء-إقامة-نهائي-أفريقيا-دون-تقنية-الفيديو-1062853217.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0d/1046262245_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_9b165636c2a9f44415602189d2e4684c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ماتش الأهلي اليوم

"فيفا" يغرم الأهلي المصري ويهدده بالحرمان من القيد

14:54 GMT 02.06.2022
© AP Photo / Mike Egertonاللاعب المصري رمضان صبحي
اللاعب المصري رمضان صبحي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Mike Egerton
تابعنا عبرTelegram
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تغريم النادي الأهلي المصري مبلغ 300 ألف دولار لصالح "هيدرسفيلد" الإنجليزي، بعد الحصول على خدمات رمضان صبحي، لاعب الفريق السابق على سبيل الإعارة.
ونص الحكم على تحمل النادي الأهلي مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني، قيمة تكاليف القضية.
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
رسميا... الأهلي المصري يعلق على أنباء إقامة نهائي أفريقيا دون تقنية الفيديو
29 مايو, 13:23 GMT
وأفاد موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري، بأن الحكم الصادر ضد القلعة الحمراء، أكد أن النادي مطالب بدفع المبالغ المقررة عليه في غضون 45 يوما وإلا سيتم منع النادي من القيد 3 فترات.
ووصلت الغرامات التي أقرها "فيفا" على النادي الأهلي لما يقرب من 8 ملايين جنيه مصري.
يشار إلى أن إعارة رمضان صبحي من "هيدرسفيلد" للأهلي، كانت تشترط حصول النادي الإنجليزي على 300 ألف جنيه إسترليني، إذا تم تتويج الأهلي بلقبي الدوري ودوري أبطال أفريقيا مع اللاعب المصري.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала