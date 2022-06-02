https://arabic.sputniknews.com/20220602/مجلة-عسكرية-الصين-وروسيا-على-رأس-قائمة-أفضل-أنظمة-مدفعية-في-العالم-ودول-الناتو-غائبة-1063005947.html

مجلة عسكرية: الصين وروسيا على رأس قائمة أفضل أنظمة مدفعية في العالم ودول "الناتو" غائبة

مجلة عسكرية: الصين وروسيا على رأس قائمة أفضل أنظمة مدفعية في العالم ودول "الناتو" غائبة

سلطت مجلة متخصصة بأخبار السلاح والعتاد العسكري، في مقال نشرته مؤخرا، الضوء على أحد أهم الأسلحة المستخدمة في الحروب، ألا وهو سلاح المدفعية، حيث تصدرت الصين... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T16:49+0000

2022-06-02T16:49+0000

2022-06-02T17:32+0000

رصد عسكري

العالم

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اعتبرت مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بأخبار السلاح، أن الأزمة الحالية في أوكرانيا، وظهور الدور البارز والمتزايد الذي يلعبه سلاح المدفعية، أدى إلى اعتراف الكثير من المتخصصين، خصوصا لدى الجيوش الغربية بأن مثل هذه المعدات العسكرية، لا تزال ذات أهمية بالغة في ساحات القتال في القرن الحادي والعشرين، خصوصا أن العالم الغربي قد أهمل هذا القطاع العسكري بعد الحرب الباردة.وعلى الرغم من أن المجلة اعتبرت أن مدافع هاوتزر (ذاتية الحركة) تعد بمثابة "نجاح" لبعض الدول التي استثمرت فيها، لكن الأمريكية من هذه المدافع لم تجد نفعا في مواجهة القوات الروسية، حيث يتم تدميرها واستهدافها ببساطة، من جهة، ومن جهة أخرى، لم تدخل مدافع هاوتزر ضمن قائمتها التي نشرتها تحت عنوان أفضل 5 مدافع في العالم، والتي تصدرت فيها الصين وروسيا القائمة، واختفت فيها دول الناتو جميعها، وهذه المدافع هي:1- مدافع "PLZ-05A / PLZ-52" الصيني ذاتي الحركةدخل مدفع "PLZ-05" طور الإنتاج في عام 2003، وكان واحدا من أولى أنظمة الأسلحة الصينية التي أصبحت رائدة في العالم بعد سلسلة طويلة من أنظمة الأسلحة الصينية.وبحسب المجلة، لا يزال إلى يومنا هذا أحد أحدث التصاميم في العالم مع عدد قليل من المنافسين حيث دخل هذا المدفع الخدمة عام 2008.2- "إله الحرب"... مدفع كواليتسيا أس في 2 (2S35 Koalitsiya-SV) الروسي كشف عن هذا المدفع لأول مرة في عام 2015، ووصفته بعض التقارير الغربية بـ"إله الحرب" الذي لا يوجد له مثيل في العالم، وتم تسليمه للجيش الروسي في العام التالي، حيث تميز بتحسينات كبيرة وتطويرات فريدة للغاية في جميع مجالات الأداء.مدافع "الرعد K9A1" الكوري الجنوبييعد مدفع "K9 Thunder" أحد أكثر أنظمة المدفعية نجاحا من حيث الإنتاج العالمي، حيث تم صناعة أكثر من 1800 وحدة ويتم تشغيلها حاليًا من قبل ثلاث دول.مدفع كوكسان (Koksan) الكوري الشماليدخل المدفع في الإنتاج أواخر السبعينيات، كان "Koksan" لسنوات عدة، أطول نظام مدفعي بعيد المدى في العالم بمدى اشتباك يقدر بـ 65 كيلومترا.ويتمتع النظام بقدرة أقل على الحركة من نظائره، ولا يُعرف الكثير عن أنواع الذخائر التي يمكن أن تستخدمها هذه المدافع، لكن تحسينها بشكل ملحوظ، حيث رصدت نماذج جديدة لها في العروض العسكرية.مدفع "Type 99" اليابانيدخل المدفع الخدمة في عام 1999، وهو أحد أنظمة أسلحة القطع اليابانية التي تم إنتاجها بأعداد صغيرة جدًا وتم تخصيصها للاستخدام الداخلي حصرا.واعتبر النظام حسب بعض التقديرات هو الأغلى تكلفة على الإطلاق، ويبلغ معدل إطلاق النار ست قذائف في الدقيقة. وتم صناعة 117 مدفعا فقط.

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