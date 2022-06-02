https://arabic.sputniknews.com/20220602/ميدفيديف-يكشف-توقيت-استهداف-مراكز-صنع-القرار-في-أوكرانيا-وخسارتها-استقلالها-الوطني-1063012202.html
ميدفيديف يكشف توقيت استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا وخسارتها استقلالها الوطني
ميدفيديف يكشف توقيت استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا وخسارتها استقلالها الوطني
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن تحقيق روسيا لأهداف العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس يجب أن يؤدي إلى إنشاء نظام جديد... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T19:57+0000
2022-06-02T19:57+0000
2022-06-02T20:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وأشار ميدفيديف في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، إلى أن فرص التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا تزداد سوءا بسب تأثير واشنطن وبروكسل.وقال ميدفيديف إن أوكرانيا "أبدت رغبة في الاتفاق على نقاط رئيسية"، لكن "الفرص، للأسف، لا تتحسن، لكنها تزداد سوءا. ومن المستحيل عدم ملاحظة ذلك".وأكد ميدفيديف متحدثا عن إمدادات الولايات المتحدة من أنظمة إطلاق الصواريخ متعددة لكييف، أنه إذا استخدمت أوكرانيا أسلحة ضد المنشآت الروسية، فلن يكون أمام القوات المسلحة الروسية خيار سوى العمل على ضرب مراكز صنع القرار، وقال:وأوضح أن المراكز التي كان يتحدث عنها، سوف تؤثر على وجه الخصوص على وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الأوكرانية.وبين مدفيديف أن "انسحاب كييف من المفاوضات أدى إلى تعقيد الوضع وتطور مسار العملية العسكرية الخاصة"، منوها إلى أن "رفض أوكرانيا للتفاهم قد يؤدي إلى خسارتها لأراض إضافية وخسارة استقلالها الوطني".
https://arabic.sputniknews.com/20220602/مجلة-عسكرية-الصين-وروسيا-على-رأس-قائمة-أفضل-أنظمة-مدفعية-في-العالم-ودول-الناتو-غائبة-1063005947.html
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ميدفيديف يكشف توقيت استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا وخسارتها استقلالها الوطني
19:57 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 20:09 GMT 02.06.2022) تابعنا عبر
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن تحقيق روسيا لأهداف العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس يجب أن يؤدي إلى إنشاء نظام جديد للأمن الدولي لا يركز على الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار ميدفيديف في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، إلى أن فرص التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا تزداد سوءا بسب تأثير واشنطن وبروكسل.
وقال ميدفيديف إن أوكرانيا "أبدت رغبة في الاتفاق على نقاط رئيسية"، لكن "الفرص، للأسف، لا تتحسن، لكنها تزداد سوءا. ومن المستحيل عدم ملاحظة ذلك".
"لكن في مرحلة ما، وتحت تأثير تلك المكالمات التي تسمعها كييف بوضوح من واشنطن وبروكسل، قاموا بتعليق هذه المفاوضات. وبالتالي، لم يتحسن الوضع.. الوضع يتطور إلى سيناريو مختلف تماما. أي وبعبارة أخرى، وفي الواقع، هناك مزيد من التطوير لعملية عسكرية خاصة. على الرغم من أن لديهم فرصة لمحاولة التفاوض معنا حول هذا الموضوع".
دميتري ميدفيديف
رئيس مجلس الأمن الروسي
وأكد ميدفيديف متحدثا عن إمدادات الولايات المتحدة من أنظمة إطلاق الصواريخ متعددة لكييف، أنه إذا استخدمت أوكرانيا أسلحة ضد المنشآت الروسية، فلن يكون أمام القوات المسلحة الروسية خيار سوى العمل على ضرب مراكز صنع القرار، وقال:
"من الواضح تماما أنه قد (قيل بالفعل)، إنه إذا تم استخدام هذه الأنواع من الأسلحة، لا سمح الله، ضد الأراضي الروسية، في هذه الحالة لن يكون أمام القوات المسلحة لبلدنا خيار سوى العمل لهزيمة مراكز صنع القرار (في أوكرانيا)".
دميتري ميدفيديف
رئيس مجلس الأمن الروسي
"لكن عليك أن تفهم أن مراكز صنع القرار النهائي في هذه الحالة، للأسف، ليست حتى على أراضي كييف. لذلك، هذا بالتأكيد تهديد يجب أخذه بالاعتبار".
دميتري ميدفيديف
رئيس مجلس الأمن الروسي
وأوضح أن المراكز التي كان يتحدث عنها، سوف تؤثر على وجه الخصوص على وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الأوكرانية.
وبين مدفيديف أن "انسحاب كييف من المفاوضات أدى إلى تعقيد الوضع وتطور مسار العملية العسكرية الخاصة"، منوها إلى أن "رفض أوكرانيا للتفاهم قد يؤدي إلى خسارتها لأراض إضافية وخسارة استقلالها الوطني".