عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/ميدفيديف-يكشف-توقيت-استهداف-مراكز-صنع-القرار-في-أوكرانيا-وخسارتها-استقلالها-الوطني-1063012202.html
ميدفيديف يكشف توقيت استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا وخسارتها استقلالها الوطني
ميدفيديف يكشف توقيت استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا وخسارتها استقلالها الوطني
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن تحقيق روسيا لأهداف العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس يجب أن يؤدي إلى إنشاء نظام جديد... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T19:57+0000
2022-06-02T20:09+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101841/37/1018413757_0:0:2659:1497_1920x0_80_0_0_c632be73be196b17cba20c1657f0957b.jpg
وأشار ميدفيديف في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، إلى أن فرص التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا تزداد سوءا بسب تأثير واشنطن وبروكسل.وقال ميدفيديف إن أوكرانيا "أبدت رغبة في الاتفاق على نقاط رئيسية"، لكن "الفرص، للأسف، لا تتحسن، لكنها تزداد سوءا. ومن المستحيل عدم ملاحظة ذلك".وأكد ميدفيديف متحدثا عن إمدادات الولايات المتحدة من أنظمة إطلاق الصواريخ متعددة لكييف، أنه إذا استخدمت أوكرانيا أسلحة ضد المنشآت الروسية، فلن يكون أمام القوات المسلحة الروسية خيار سوى العمل على ضرب مراكز صنع القرار، وقال:وأوضح أن المراكز التي كان يتحدث عنها، سوف تؤثر على وجه الخصوص على وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الأوكرانية.وبين مدفيديف أن "انسحاب كييف من المفاوضات أدى إلى تعقيد الوضع وتطور مسار العملية العسكرية الخاصة"، منوها إلى أن "رفض أوكرانيا للتفاهم قد يؤدي إلى خسارتها لأراض إضافية وخسارة استقلالها الوطني".
https://arabic.sputniknews.com/20220602/مجلة-عسكرية-الصين-وروسيا-على-رأس-قائمة-أفضل-أنظمة-مدفعية-في-العالم-ودول-الناتو-غائبة-1063005947.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101841/37/1018413757_230:0:2659:1822_1920x0_80_0_0_ada1c7e379e68968319542e801c08a1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

ميدفيديف يكشف توقيت استهداف مراكز صنع القرار في أوكرانيا وخسارتها استقلالها الوطني

19:57 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 20:09 GMT 02.06.2022)
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف
رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن تحقيق روسيا لأهداف العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان دونباس يجب أن يؤدي إلى إنشاء نظام جديد للأمن الدولي لا يركز على الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار ميدفيديف في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية، إلى أن فرص التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا تزداد سوءا بسب تأثير واشنطن وبروكسل.
وقال ميدفيديف إن أوكرانيا "أبدت رغبة في الاتفاق على نقاط رئيسية"، لكن "الفرص، للأسف، لا تتحسن، لكنها تزداد سوءا. ومن المستحيل عدم ملاحظة ذلك".

"لكن في مرحلة ما، وتحت تأثير تلك المكالمات التي تسمعها كييف بوضوح من واشنطن وبروكسل، قاموا بتعليق هذه المفاوضات. وبالتالي، لم يتحسن الوضع.. الوضع يتطور إلى سيناريو مختلف تماما. أي وبعبارة أخرى، وفي الواقع، هناك مزيد من التطوير لعملية عسكرية خاصة. على الرغم من أن لديهم فرصة لمحاولة التفاوض معنا حول هذا الموضوع".

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي
دميتري ميدفيديف
رئيس مجلس الأمن الروسي
وأكد ميدفيديف متحدثا عن إمدادات الولايات المتحدة من أنظمة إطلاق الصواريخ متعددة لكييف، أنه إذا استخدمت أوكرانيا أسلحة ضد المنشآت الروسية، فلن يكون أمام القوات المسلحة الروسية خيار سوى العمل على ضرب مراكز صنع القرار، وقال:

"من الواضح تماما أنه قد (قيل بالفعل)، إنه إذا تم استخدام هذه الأنواع من الأسلحة، لا سمح الله، ضد الأراضي الروسية، في هذه الحالة لن يكون أمام القوات المسلحة لبلدنا خيار سوى العمل لهزيمة مراكز صنع القرار (في أوكرانيا)".

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي
دميتري ميدفيديف
رئيس مجلس الأمن الروسي

"لكن عليك أن تفهم أن مراكز صنع القرار النهائي في هذه الحالة، للأسف، ليست حتى على أراضي كييف. لذلك، هذا بالتأكيد تهديد يجب أخذه بالاعتبار".

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي
دميتري ميدفيديف
رئيس مجلس الأمن الروسي
وأوضح أن المراكز التي كان يتحدث عنها، سوف تؤثر على وجه الخصوص على وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الأوكرانية.
مدفع سبروت-إس دي إم1 الذاتي الحركة المضاد للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
مجلة عسكرية: الصين وروسيا على رأس قائمة أفضل أنظمة مدفعية في العالم ودول "الناتو" غائبة
16:49 GMT
وبين مدفيديف أن "انسحاب كييف من المفاوضات أدى إلى تعقيد الوضع وتطور مسار العملية العسكرية الخاصة"، منوها إلى أن "رفض أوكرانيا للتفاهم قد يؤدي إلى خسارتها لأراض إضافية وخسارة استقلالها الوطني".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала