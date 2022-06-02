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https://arabic.sputniknews.com/20220602/نيبينزيا-الجنائية-الدولية-والغرب-لا-يبالون-بجرائم-كييف-وتناسوا-قضية-القناصين-المجهولين-1063011619.html
نيبينزيا: الجنائية الدولية والغرب لا يبالون بجرائم كييف وتناسوا قضية "القناصين المجهولين"
نيبينزيا: الجنائية الدولية والغرب لا يبالون بجرائم كييف وتناسوا قضية "القناصين المجهولين"
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية والغرب لا يبالون بجرائم نظام كييف. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T19:34+0000
2022-06-02T19:34+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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روسيا
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وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقد اليوم، إنه "لا المحكمة الجنائية الدولية ولا الغرب يهتمان بالجرائم العديدة التي ارتكبها نظام كييف الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب دموي في عام 2014".وبين المندوب الروسي أن قضية "القناصين المجهولين" الذين أطلقوا النار بشكل منهجي على متظاهري الميدان والمسؤولين الأمنيين أصبحت في طي النسيان"، مبينا أن سيناريو مشابه حدث في الكثير من "الثورات الملونة" الأخرى حول العالم.وشدد على أن الغرب الجماعي قد سجل الأيديولوجية النازية الكارهة للإنسانية، التي ينتهجها مجرمو كتيبة "آزوف" المتطرفة، على أنها (أيديولوجية) "الأبطال".وأضاف: "الصليب المعقوف والرموز النازية الأخرى، ليست موجودة فقط على زيهم الرسمي، ولكن أيضا مرسومة على أجسادهم، لا تزعج (الرموز النازية) تلك الشخصيات البارزة التي نصّبت نفسها (كرمز) للقيم الديمقراطية، والتي تستمر في تكرار "التعويذة" القائلة بأنه لا توجد نازية في أوكرانيا، ويقولون إنها (دعاية روسية)".وفقا لنيبنزيا، فإن الغرب يحتاج إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستخدامها كأداة سياسية بحتة.
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نيبينزيا: الجنائية الدولية والغرب لا يبالون بجرائم كييف وتناسوا قضية "القناصين المجهولين"

19:34 GMT 02.06.2022
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 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن المحكمة الجنائية الدولية والغرب لا يبالون بجرائم نظام كييف.
وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عقد اليوم، إنه "لا المحكمة الجنائية الدولية ولا الغرب يهتمان بالجرائم العديدة التي ارتكبها نظام كييف الذي وصل إلى السلطة نتيجة انقلاب دموي في عام 2014".
وبين المندوب الروسي أن قضية "القناصين المجهولين" الذين أطلقوا النار بشكل منهجي على متظاهري الميدان والمسؤولين الأمنيين أصبحت في طي النسيان"، مبينا أن سيناريو مشابه حدث في الكثير من "الثورات الملونة" الأخرى حول العالم.

"من غير المرجح أن يتذكر زملاؤنا اليوم المدنيين في دونباس الذين قُتلوا على يد الجيش الأوكراني خلال ثماني سنوات جراء إطلاق النار والقصف، الأمر الذي لا يزال مستمرا حتى اليوم. ولن يطالب أحد بمحاسبة كييف على حرق الناس أحياء على يد القوميين المتطرفين في مجلس نقابات العمال في أوديسا".

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي
فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
مدفع سبروت-إس دي إم1 الذاتي الحركة المضاد للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
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وشدد على أن الغرب الجماعي قد سجل الأيديولوجية النازية الكارهة للإنسانية، التي ينتهجها مجرمو كتيبة "آزوف" المتطرفة، على أنها (أيديولوجية) "الأبطال".
وأضاف: "الصليب المعقوف والرموز النازية الأخرى، ليست موجودة فقط على زيهم الرسمي، ولكن أيضا مرسومة على أجسادهم، لا تزعج (الرموز النازية) تلك الشخصيات البارزة التي نصّبت نفسها (كرمز) للقيم الديمقراطية، والتي تستمر في تكرار "التعويذة" القائلة بأنه لا توجد نازية في أوكرانيا، ويقولون إنها (دعاية روسية)".
وفقا لنيبنزيا، فإن الغرب يحتاج إلى المحكمة الجنائية الدولية لاستخدامها كأداة سياسية بحتة.
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