عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/نيبينزيا-روسيا-مستعدة-لتوفير-عبور-آمن-لسفن-نقل-الحبوب-لكن-على-كييف-إزالة-الألغام-من-البحر-1063008687.html
نيبينزيا: روسيا مستعدة لتوفير عبور آمن لسفن نقل الحبوب لكن على كييف إزالة الألغام من البحر
نيبينزيا: روسيا مستعدة لتوفير عبور آمن لسفن نقل الحبوب لكن على كييف إزالة الألغام من البحر
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لتوفير عبور آمن للسفن الناقلة للحبوب الأوكرانية، لكن يجب على... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T18:15+0000
2022-06-02T18:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/12/1031571246_0:227:2835:1821_1920x0_80_0_0_22bbc0589a17dc5c4d71d2a1594dfda0.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين: "بالنسبة للأوكرانيين، فليقوموا أولا بتطهير موانئهم من الألغام؛ نحن مستعدون لتوفير عبور آمن، لكن عليهم أولا إزالة الألغام".وأشارت وزارة الدفاع في بيان في وقت سابق، إلى أنه منذ آذار/ مارس، تم فتح ممر يمكن للسفن من خلاله مغادرة موانئ أوكرانيا، وأن القوات المسلحة الروسية جاهزة لضمان سلامة (السفن) على الطرق المؤدية إلى المياه الدولية.وأضافت أن الجانب الأوكراني مسؤول عن مسألة إزالة الألغام من موانئ البحر الأسود الخاضعة لسيطرته وتطهير الممرات، وأن روسيا لن تستخدم الوضع لحل مهام عملية عسكرية خاصة.المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أنه "إذا كانت أوكرانيا تهتم بالانتقال لتطهير الموانئ من الألغام وتوفير الظروف الملائمة للملاحة البحرية الآمنة، فإن روسيا ستكون مستعدة للمساعدة في مرافقة السفن المحملة بالحبوب إلى المياه الدولية. ولا توجد عوائق من قبل روسيا، لكن في نفس الوقت روسيا ليست الطرف الذي قام بتلغيم هذه الموانئ. نواصل التعامل مع هذه القضايا".ووفقا لبيسكوف، فإن روسيا على استعداد للمساعدة في مرافقة السفن المحمّلة بالحبوب إلى المياه الدولية، ولا توجد عوائق من قبل الجانب الروسي هنا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقدم مساهمة جادة للغاية في ضمان الأمن الغذائي وتتصرف بمسؤولية كبيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الخارجية-الروسية-تضمن-مرور-السفن-في-حال-أزالت-أوكرانيا-الألغام-1062921218.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103157/12/1031571246_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_3bfbf11dd8892855e3d7e48db89a6731.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

نيبينزيا: روسيا مستعدة لتوفير عبور آمن لسفن نقل الحبوب لكن على كييف إزالة الألغام من البحر

18:15 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Nancy Sisil / الذهاب إلى بنك الصورمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Nancy Sisil
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لتوفير عبور آمن للسفن الناقلة للحبوب الأوكرانية، لكن يجب على كييف أن تطهّر البحر من الألغام أولاً.
موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين: "بالنسبة للأوكرانيين، فليقوموا أولا بتطهير موانئهم من الألغام؛ نحن مستعدون لتوفير عبور آمن، لكن عليهم أولا إزالة الألغام".
وأشارت وزارة الدفاع في بيان في وقت سابق، إلى أنه منذ آذار/ مارس، تم فتح ممر يمكن للسفن من خلاله مغادرة موانئ أوكرانيا، وأن القوات المسلحة الروسية جاهزة لضمان سلامة (السفن) على الطرق المؤدية إلى المياه الدولية.
وأضافت أن الجانب الأوكراني مسؤول عن مسألة إزالة الألغام من موانئ البحر الأسود الخاضعة لسيطرته وتطهير الممرات، وأن روسيا لن تستخدم الوضع لحل مهام عملية عسكرية خاصة.
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أنه "إذا كانت أوكرانيا تهتم بالانتقال لتطهير الموانئ من الألغام وتوفير الظروف الملائمة للملاحة البحرية الآمنة، فإن روسيا ستكون مستعدة للمساعدة في مرافقة السفن المحملة بالحبوب إلى المياه الدولية. ولا توجد عوائق من قبل روسيا، لكن في نفس الوقت روسيا ليست الطرف الذي قام بتلغيم هذه الموانئ. نواصل التعامل مع هذه القضايا".
ووفقا لبيسكوف، فإن روسيا على استعداد للمساعدة في مرافقة السفن المحمّلة بالحبوب إلى المياه الدولية، ولا توجد عوائق من قبل الجانب الروسي هنا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقدم مساهمة جادة للغاية في ضمان الأمن الغذائي وتتصرف بمسؤولية كبيرة.
سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
الخارجية الروسية تضمن مرور السفن في حال أزالت أوكرانيا الألغام
31 مايو, 10:40 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала