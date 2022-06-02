https://arabic.sputniknews.com/20220602/نيبينزيا-روسيا-مستعدة-لتوفير-عبور-آمن-لسفن-نقل-الحبوب-لكن-على-كييف-إزالة-الألغام-من-البحر-1063008687.html

نيبينزيا: روسيا مستعدة لتوفير عبور آمن لسفن نقل الحبوب لكن على كييف إزالة الألغام من البحر

نيبينزيا: روسيا مستعدة لتوفير عبور آمن لسفن نقل الحبوب لكن على كييف إزالة الألغام من البحر

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة لتوفير عبور آمن للسفن الناقلة للحبوب الأوكرانية، لكن يجب على... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T18:15+0000

2022-06-02T18:15+0000

2022-06-02T18:15+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا للصحفيين: "بالنسبة للأوكرانيين، فليقوموا أولا بتطهير موانئهم من الألغام؛ نحن مستعدون لتوفير عبور آمن، لكن عليهم أولا إزالة الألغام".وأشارت وزارة الدفاع في بيان في وقت سابق، إلى أنه منذ آذار/ مارس، تم فتح ممر يمكن للسفن من خلاله مغادرة موانئ أوكرانيا، وأن القوات المسلحة الروسية جاهزة لضمان سلامة (السفن) على الطرق المؤدية إلى المياه الدولية.وأضافت أن الجانب الأوكراني مسؤول عن مسألة إزالة الألغام من موانئ البحر الأسود الخاضعة لسيطرته وتطهير الممرات، وأن روسيا لن تستخدم الوضع لحل مهام عملية عسكرية خاصة.المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أنه "إذا كانت أوكرانيا تهتم بالانتقال لتطهير الموانئ من الألغام وتوفير الظروف الملائمة للملاحة البحرية الآمنة، فإن روسيا ستكون مستعدة للمساعدة في مرافقة السفن المحملة بالحبوب إلى المياه الدولية. ولا توجد عوائق من قبل روسيا، لكن في نفس الوقت روسيا ليست الطرف الذي قام بتلغيم هذه الموانئ. نواصل التعامل مع هذه القضايا".ووفقا لبيسكوف، فإن روسيا على استعداد للمساعدة في مرافقة السفن المحمّلة بالحبوب إلى المياه الدولية، ولا توجد عوائق من قبل الجانب الروسي هنا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، أن روسيا ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقدم مساهمة جادة للغاية في ضمان الأمن الغذائي وتتصرف بمسؤولية كبيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220531/الخارجية-الروسية-تضمن-مرور-السفن-في-حال-أزالت-أوكرانيا-الألغام-1062921218.html

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روسيا, مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا