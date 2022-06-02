https://arabic.sputniknews.com/20220602/وزير-الدفاع-الإيطالي-يعلن-نية-بلاده-إدارة-مهمة-الناتو-في-بلغاريا-1062979684.html
وزير الدفاع الإيطالي يعلن نية بلاده إدارة مهمة الناتو في بلغاريا
وزير الدفاع الإيطالي يعلن نية بلاده إدارة مهمة الناتو في بلغاريا
قال وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو جويريني، اليوم الخميس، إن إيطاليا ستدير مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلغاريا، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الجناح الشرقي... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T05:09+0000
2022-06-02T05:09+0000
2022-06-02T05:09+0000
الناتو
إيطاليا
بلغاريا
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روما - سبوتنيك. وقال جويريني لقناة "رايا 1" التلفزيونية: "نحن موجودون بالفعل في لاتفيا ورومانيا، ونمارس السيطرة على المجال الجوي، وإذا وافق البرلمان، ستصل فرقنا إلى المجر وبلغاريا، وسندير مهمة الحلف في بلغاريا".وأضاف: "نحن نتحدث عن مهام للناتو لتعزيز القدرة الرادعة للجناح الشرقي".وقال جويريني إن مثل هذا الردع ضروري "لمنع الصراعات وتعزيز الأمن".والأسبوع الماضي، خلال زيارة إلى روما، قال رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف إن إيطاليا سترسل أكثر من 800 جندي إلى بلغاريا كجزء من كتيبة الناتو.وكان حلف الناتو قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، أن قادة الحلف وافقوا على تعزيز جناح التحالف الشرقي في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا.وقال الحلف في بيان: "حلف الناتو يصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود ويطالب روسيا بسحب قواتها".وتتهم موسكو الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات؛ بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".إذ ينص ميثاق الأمن الأوروبي على أنه لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.
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الناتو, إيطاليا, بلغاريا
وزير الدفاع الإيطالي يعلن نية بلاده إدارة مهمة الناتو في بلغاريا
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قال وزير الدفاع الإيطالي، لورنزو جويريني، اليوم الخميس، إن إيطاليا ستدير مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بلغاريا، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الجناح الشرقي للحلف.
روما - سبوتنيك
. وقال جويريني لقناة "رايا 1" التلفزيونية: "نحن موجودون بالفعل في لاتفيا ورومانيا، ونمارس السيطرة على المجال الجوي، وإذا وافق البرلمان، ستصل فرقنا إلى المجر وبلغاريا، وسندير مهمة الحلف في بلغاريا".
وأضاف: "نحن نتحدث عن مهام للناتو لتعزيز القدرة الرادعة للجناح الشرقي".
وقال جويريني إن مثل هذا الردع ضروري "لمنع الصراعات وتعزيز الأمن".
والأسبوع الماضي، خلال زيارة إلى روما، قال رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف إن إيطاليا سترسل أكثر من 800 جندي إلى بلغاريا
كجزء من كتيبة الناتو.
وكان حلف الناتو قد أعلن، في مارس/آذار الماضي، أن قادة الحلف وافقوا على تعزيز جناح التحالف الشرقي في رومانيا وبلغاريا وهنغاريا وسلوفاكيا.
وقال الحلف في بيان: "حلف الناتو يصف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأخطر تهديد للأمن الأوروبي الأطلسي منذ عقود ويطالب روسيا بسحب قواتها".
وتتهم موسكو الحلف العسكري الغربي بعدم الوفاء بوعوده الشفهية
بعدم التوسع شرقا، التي قدمها في أوائل التسعينيات؛ بالإضافة إلى مخالفة ميثاق الأمن الأوروبي، الذي تم تبنيه ضمن "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".
إذ ينص ميثاق الأمن الأوروبي على أنه لا يجوز لأي جهة في أوروبا تعزيز أمنها على حساب أمن دول أخرى.