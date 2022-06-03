https://arabic.sputniknews.com/20220603/أحدث-وحدة-لإنتاج-وتخزين-الغاز-الطبيعي-المسال-تعبر-قناة-السويس-صور-1063038183.html
أحدث وحدة لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال تعبر قناة السويس... صور
أحدث وحدة لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال تعبر قناة السويس... صور
أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن أحدث وحدة لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال "إيفرغرين باور" عبرت القناة بأمان، في عملية وصفتها بأنها "فريدة من... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:45+0000
2022-06-03T12:45+0000
2022-06-03T12:45+0000
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قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في سياق البيان، إن أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال (FPSO) تمت بنجاح.وأوضح ربيع أنه تم عبور الوحدة العائمة بقطرها وتوجيهها بأربع قاطرات تابعة للهيئة وإرشادها بواسطة فريق يضم مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وقباطنة القاطرات خلال رحلتها البحرية الأولى بعد تدشينها بسنغافورة متجهة إلى البحر المتوسط.وأشار البيان إلى أن عملية عبور وحدة الغاز المسال تعتبر ضمن العمليات غير التقليدية نظرا لأن غاطس مقطورة الوحدة تجاوز 18.5 متر مما استلزم لعبورها اتخاذ ترتيبات وتدابير ملاحية مُعقدة على مدار عدة أيام نظراً لطبيعة الوحدة العائمة التي يبلغ طولها 227 مترا، وعرضها 59 متر، بحمولة كلية 92680 طن وارتفاع من سطح الماء 69.5 متر.واستمرت رحلة العبور داخل القناة قرابة 26 ساعة واستلزم الإعداد للعبور عمل مجموعة من المناورات البحرية لاختبار السرعة المناسبة وتحديد مدى تأثير الأمواج وسرعة الرياح، لتبدأ الوحدة العائمة في العبور في تمام الساعة الخامسة فجر أمس الخميس من غاطس السويس بمصاحبة مرشد الغاطس.تولت عملية الإرشاد بعد ذلك مجموعة عمل مكونة من ثلاثة مرشدين وأربع قباطنة قاطرات حتى الوصول لقطاع الإسماعيلية في الساعة الحادية عشرة مساءا، حيث تم تبديل المرشدين وقباطنة القاطرات بقطاع الإسماعيلية بثلاثة مرشدين وأربع قباطنة قاطرات آخرين لتناوب عملية عبور الوحدة وحتى خروجها من غاطس بورسعيد بمرافقة اثنين من مرشدي غاطس بورسعيد يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن
أحدث وحدة لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال تعبر قناة السويس... صور
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أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن أحدث وحدة لإنتاج وتخزين الغاز الطبيعي المسال "إيفرغرين باور" عبرت القناة بأمان، في عملية وصفتها بأنها "فريدة من نوعها".
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
، في سياق البيان، إن أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لوحدة عائمة لإنتاج وتصنيع وتخزين الغاز الطبيعي المسال (FPSO) تمت بنجاح.
وأوضح ربيع أنه تم عبور الوحدة العائمة بقطرها وتوجيهها بأربع قاطرات تابعة للهيئة وإرشادها بواسطة فريق يضم مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وقباطنة القاطرات خلال رحلتها البحرية الأولى بعد تدشينها بسنغافورة متجهة إلى البحر المتوسط.
وأشار البيان إلى أن عملية عبور وحدة الغاز المسال تعتبر ضمن العمليات غير التقليدية نظرا لأن غاطس مقطورة الوحدة تجاوز 18.5 متر مما استلزم لعبورها اتخاذ ترتيبات وتدابير ملاحية مُعقدة على مدار عدة أيام نظراً لطبيعة الوحدة العائمة التي يبلغ طولها 227 مترا، وعرضها 59 متر، بحمولة كلية 92680 طن وارتفاع من سطح الماء 69.5 متر.
واستمرت رحلة العبور داخل القناة قرابة 26 ساعة واستلزم الإعداد للعبور عمل مجموعة من المناورات البحرية لاختبار السرعة المناسبة وتحديد مدى تأثير الأمواج وسرعة الرياح، لتبدأ الوحدة العائمة في العبور في تمام الساعة الخامسة فجر أمس الخميس من غاطس السويس بمصاحبة مرشد الغاطس.
تولت عملية الإرشاد بعد ذلك مجموعة عمل مكونة من ثلاثة مرشدين وأربع قباطنة قاطرات حتى الوصول لقطاع الإسماعيلية في الساعة الحادية عشرة مساءا، حيث تم تبديل المرشدين وقباطنة القاطرات بقطاع الإسماعيلية بثلاثة مرشدين وأربع قباطنة قاطرات آخرين لتناوب عملية عبور الوحدة وحتى خروجها من غاطس بورسعيد بمرافقة اثنين من مرشدي غاطس بورسعيد يوم الجمعة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا.