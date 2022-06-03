https://arabic.sputniknews.com/20220603/إصابة-اثنين-من-حرس-الحدود-القرغيزيين-في-تبادل-لإطلاق-النار-مع-طاجيكستان-1063026575.html
إصابة اثنين من حرس الحدود القرغيزيين في تبادل لإطلاق النار مع طاجيكستان
إصابة اثنين من حرس الحدود القرغيزيين في تبادل لإطلاق النار مع طاجيكستان
أصيب اثنان من حرس الحدود القرغيزيين في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع طاجيكستان، أحدهما في حالة خطيرة، حسبما أفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة القيرغيزية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T10:51+0000
2022-06-03T10:51+0000
2022-06-03T10:51+0000
أخبار طاجيكستان
أخبار قرغيزستان
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وقال ممثل الخدمة الصحفية لـ "سبوتنيك": "نتيجة للحادث الذي وقع في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة، أصيب جنديان، ويقوم فريق إسعاف بنقلهما إلى مستشفى باتكين الإقليمي الموحد". وبحسب معطيات أولية فإن أحد حرس الحدود في حالة خطيرة. يتم تقييم حالة الثانية على أنها معتدلة.يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قيرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع الشهر الجاري، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد بها خط حدود مقبول من الطرفين.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/بيشكيك-تتهم-طاجيكستان-بتعمد-إثارة-الاشتباكات-الحدودية-1057296085.html
أخبار طاجيكستان
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان
إصابة اثنين من حرس الحدود القرغيزيين في تبادل لإطلاق النار مع طاجيكستان
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أصيب اثنان من حرس الحدود القرغيزيين في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع طاجيكستان، أحدهما في حالة خطيرة، حسبما أفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة القيرغيزية.
وقال ممثل الخدمة الصحفية لـ "سبوتنيك": "نتيجة للحادث الذي وقع في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة
، أصيب جنديان، ويقوم فريق إسعاف بنقلهما إلى مستشفى باتكين الإقليمي الموحد".
وبحسب معطيات أولية فإن أحد حرس الحدود في حالة خطيرة. يتم تقييم حالة الثانية على أنها معتدلة.
يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قيرغيزستان وطاجيكستان
، عقدوا مطلع الشهر الجاري، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.
يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد بها خط حدود مقبول من الطرفين.