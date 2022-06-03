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إصابة اثنين من حرس الحدود القرغيزيين في تبادل لإطلاق النار مع طاجيكستان
إصابة اثنين من حرس الحدود القرغيزيين في تبادل لإطلاق النار مع طاجيكستان
أصيب اثنان من حرس الحدود القرغيزيين في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع طاجيكستان، أحدهما في حالة خطيرة، حسبما أفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة القيرغيزية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T10:51+0000
2022-06-03T10:51+0000
أخبار طاجيكستان
أخبار قرغيزستان
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وقال ممثل الخدمة الصحفية لـ "سبوتنيك": "نتيجة للحادث الذي وقع في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة، أصيب جنديان، ويقوم فريق إسعاف بنقلهما إلى مستشفى باتكين الإقليمي الموحد". وبحسب معطيات أولية فإن أحد حرس الحدود في حالة خطيرة. يتم تقييم حالة الثانية على أنها معتدلة.يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قيرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع الشهر الجاري، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد بها خط حدود مقبول من الطرفين.
https://arabic.sputniknews.com/20220127/بيشكيك-تتهم-طاجيكستان-بتعمد-إثارة-الاشتباكات-الحدودية-1057296085.html
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أخبار طاجيكستان, أخبار قرغيزستان

إصابة اثنين من حرس الحدود القرغيزيين في تبادل لإطلاق النار مع طاجيكستان

10:51 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان
مناورات لقوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي في طاجيكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أصيب اثنان من حرس الحدود القرغيزيين في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع طاجيكستان، أحدهما في حالة خطيرة، حسبما أفاد المكتب الصحفي لوزارة الصحة القيرغيزية.
وقال ممثل الخدمة الصحفية لـ "سبوتنيك": "نتيجة للحادث الذي وقع في القسم القرغيزي الطاجيكي من حدود الدولة، أصيب جنديان، ويقوم فريق إسعاف بنقلهما إلى مستشفى باتكين الإقليمي الموحد".
وبحسب معطيات أولية فإن أحد حرس الحدود في حالة خطيرة. يتم تقييم حالة الثانية على أنها معتدلة.
يشار إلى أن ممثلي اللجان الأمنية لدولتي قيرغيزستان وطاجيكستان، عقدوا مطلع الشهر الجاري، اجتماعا استثنائيا، وذلك بعد مناوشات وقعت بين جنود من البلدين عند إحدى النقاط الحدودية.
يذكر أنه لطالما كانت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان منطقة نزاع بين الدولتين، وتندلع اشتباكات متكررة يشارك فيها السكان المحليون وحرس الحدود في مناطق لا يوجد بها خط حدود مقبول من الطرفين.
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