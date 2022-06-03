https://arabic.sputniknews.com/20220603/بايدن-ليس-لدي-خطط-مباشرة-لزيارة-السعودية-لكن-ذلك-ممكن-1063047803.html
بايدن: ليس لدي خطط مباشرة لزيارة السعودية "لكن ذلك ممكن"
بايدن: ليس لدي خطط مباشرة لزيارة السعودية "لكن ذلك ممكن"
لم ينف الرئيس الأمريكي جو بايدن، صحة التقارير التي أفادت خلال اليومين الماضيين بأنه يعتزم إجراء زيارة إلى المملكة العربية السعودية، لكنه لم يؤكدها. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T16:28+0000
2022-06-03T16:28+0000
2022-06-03T16:28+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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وحين سئل عن تلك الزيارة، خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عن الاقتصاد الأمريكي، اليوم (الجمعة) قال بايدن إنه ليس لديه خطط مباشرة للقيام بزيارة للسعودية، "لكن ذلك ممكن".وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن "قرر التوجه إلى الرياض هذا الشهر لإعادة بناء العلاقات مع المملكة النفطية في وقتٍ يسعى إلى خفض أسعار المحروقات في بلاده وعزل روسيا على الساحة الدولية".وأفاد مسؤولون بأن اللقاء المحتمل "وجها لوجه" بين بايدن وابن سلمان، سبقته مهمات عدة "غير معلنة" في الدولة الخليجية الغنية، أجراها مستشار بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوثه لشؤون الطاقة أموس هوشستين اللذان يكرران دعواتهما إلى زيادة إنتاج النفط الخام من أجل خفض التضخم.وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، لشبكة "سي.إن.إن" إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى السعودية "كشريك استراتيجي" في الكثير من القضايا بصرف النظر عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأن بايدن سيزور المملكة "إذا ما كان الأمر سيصب في مصلحة واشنطن".
https://arabic.sputniknews.com/20220603/وسط-تصريحات-متضاربة-مسؤول-يؤكد-أن-بايدن-سيلتقي-ابن-سلمان-في-حالة-واحدة--1063033574.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن: ليس لدي خطط مباشرة لزيارة السعودية "لكن ذلك ممكن"
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لم ينف الرئيس الأمريكي جو بايدن، صحة التقارير التي أفادت خلال اليومين الماضيين بأنه يعتزم إجراء زيارة إلى المملكة العربية السعودية، لكنه لم يؤكدها.
وحين سئل عن تلك الزيارة، خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه عن الاقتصاد الأمريكي، اليوم (الجمعة) قال بايدن إنه ليس لديه خطط مباشرة للقيام بزيارة للسعودية، "لكن ذلك ممكن".
وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن "قرر التوجه إلى الرياض
هذا الشهر لإعادة بناء العلاقات مع المملكة النفطية في وقتٍ يسعى إلى خفض أسعار المحروقات في بلاده وعزل روسيا على الساحة الدولية".
وأفاد مسؤولون بأن اللقاء المحتمل "وجها لوجه" بين بايدن وابن سلمان، سبقته مهمات عدة "غير معلنة" في الدولة الخليجية الغنية، أجراها مستشار بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوثه لشؤون الطاقة أموس هوشستين اللذان يكرران دعواتهما إلى زيادة إنتاج النفط الخام من أجل خفض التضخم.
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، لشبكة "سي.إن.إن" إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى السعودية "كشريك استراتيجي" في الكثير من القضايا بصرف النظر عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأن بايدن سيزور المملكة "إذا ما كان الأمر سيصب في مصلحة واشنطن".