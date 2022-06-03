https://arabic.sputniknews.com/20220603/وسط-تصريحات-متضاربة-مسؤول-يؤكد-أن-بايدن-سيلتقي-ابن-سلمان-في-حالة-واحدة--1063033574.html
وسط تصريحات متضاربة... مسؤول يؤكد أن بايدن سيلتقي ابن سلمان في "حالة واحدة"
وسط تصريحات متضاربة... مسؤول يؤكد أن بايدن سيلتقي ابن سلمان في "حالة واحدة"
قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى السعودية "كشريك استراتيجي" في الكثير من القضايا بصرف النظر عن سجلها في مجال حقوق الإنسان. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T11:39+0000
2022-06-03T11:39+0000
2022-06-03T11:39+0000
العالم
أخبار السعودية اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار المسؤول في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور المملكة "إذا ما كان الأمر سيصب في مصلحة واشنطن".وأوضح المسؤول أن واشنطن ناقشت هذه المخاوف مع المملكة، مؤكدا أن "الاتصالات والجهود الدبلوماسية" مع الرياض "تكثفت مؤخرا"، حسب تعبيره.وشدد المسؤول على أن بايدن "مُصرٌ على أنه إذا ما كان الانخراط مع قائد دولة أخرى سيصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وسيسفر عن نتائج، فسيقوم بذلك".وإضافة إلى لقائه ابن سلمان، ذكرت الصحيفة أن بايدن سيلتقي خلال زيارته قادة دول عربية أخرى، بينها مصر والأردن والعراق والإمارات.وقالت الصحيفة إن التفاصيل اللوجستية والجدول الزمني للزيارة لم يتم تأكيدهما بعد.وتقول مصادر مطلعة إن زيارة بايدن للسعودية ستأتي بالتزامن مع رحلة إلى أوروبا وإسرائيل في أواخر يونيو/حزيران، إذ يعتزم بايدن هذا الشهر التنقل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا، ومن المتوقع أيضاً على نطاق واسع أن يسافر إلى إسرائيل.ومع ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس بايدن لا يزال يشعر بأن ابن سلمان "منبوذ"، وأنه "سيدفع الثمن" على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.ولم تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض زيارة بايدن المزمعة إلى السعودية، لكنها قالت: "يتطلع الرئيس إلى فرصة التواصل مع قادة من الشرق الأوسط، لكن ليس لدي ما أعلنهُ اليوم". وأضافت: "ما يركز عليه الرئيس أولا وقبل أي شيء هو مشاركاته مع الزعماء الأجانب لدفع المصالح الأمريكية. هذا هو الحال مع السعودية وأي مكان آخر".وأضاف: "مما لا شك فيه أيضاً أنه مثل العديد من البلدان التي نتشارك معها المصالح، لدينا مخاوف مرتبطة بسجلات هذه الدول لحقوق الإنسان وسلوكها في الماضي. نناقش هذه المخاوف معهم مثلما نفعل مع الآخرين".وتابع المسؤول: "هناك أيضاً أولويات استراتيجية يتعين الاهتمام بها وكثفنا اتصالاتنا ودبلوماسيتنا في الآونة الأخيرة وسنواصل ذلك".
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العالم, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
وسط تصريحات متضاربة... مسؤول يؤكد أن بايدن سيلتقي ابن سلمان في "حالة واحدة"
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قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى السعودية "كشريك استراتيجي" في الكثير من القضايا بصرف النظر عن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأشار المسؤول في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن"
الأمريكية إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور المملكة "إذا ما كان الأمر سيصب في مصلحة واشنطن".
وأضاف المسؤول أن "المخاوف" لا تزال موجودة لدى الإدارة الأمريكية حول سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان "والسلوك السابق الذي سبق معظمه الإدارة الحالية".
وأوضح المسؤول أن واشنطن ناقشت هذه المخاوف مع المملكة، مؤكدا أن "الاتصالات والجهود الدبلوماسية" مع الرياض "تكثفت مؤخرا"، حسب تعبيره.
وشدد المسؤول على أن بايدن "مُصرٌ على أنه إذا ما كان الانخراط مع قائد دولة أخرى سيصب في صالح الولايات المتحدة الأمريكية وسيسفر عن نتائج، فسيقوم بذلك".
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر لم تكشفها، أن بايدن "قرر التوجه إلى الرياض هذا الشهر لإعادة بناء العلاقات مع المملكة النفطية في وقتٍ يسعى إلى خفض أسعار المحروقات في بلاده وعزل روسيا على الساحة الدولية".
وإضافة إلى لقائه ابن سلمان، ذكرت الصحيفة أن بايدن سيلتقي خلال زيارته قادة دول عربية أخرى، بينها مصر والأردن والعراق والإمارات.
وقالت الصحيفة إن التفاصيل اللوجستية والجدول الزمني للزيارة لم يتم تأكيدهما بعد.
وتقول مصادر مطلعة إن زيارة بايدن للسعودية ستأتي بالتزامن مع رحلة إلى أوروبا وإسرائيل في أواخر يونيو/حزيران، إذ يعتزم بايدن هذا الشهر التنقل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا، ومن المتوقع أيضاً على نطاق واسع أن يسافر إلى إسرائيل.
من جهتها، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين لم تسمّهم، أنّ اللقاء "وجها لوجه" بين بايدن وابن سلمان، يأتي بعد مهمات عدة "غير معلنة" في الدولة الخليجية الغنية، أجراها مستشار بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوثه لشؤون الطاقة أموس هوشستين اللذان يكرران دعواتهما إلى زيادة إنتاج النفط الخام من أجل خفض التضخم.
ومع ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس بايدن لا يزال يشعر بأن ابن سلمان "منبوذ"
، وأنه "سيدفع الثمن" على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ولم تؤكد المتحدثة باسم البيت الأبيض زيارة بايدن المزمعة إلى السعودية، لكنها قالت: "يتطلع الرئيس إلى فرصة التواصل مع قادة من الشرق الأوسط، لكن ليس لدي ما أعلنهُ اليوم".
وأضافت: "ما يركز عليه الرئيس أولا وقبل أي شيء هو مشاركاته مع الزعماء الأجانب لدفع المصالح الأمريكية. هذا هو الحال مع السعودية وأي مكان آخر".
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض
إن بايدن كان يتطلع لفرص الاجتماع مع قادة الشرق الأوسط وسيفعل ذلك "إذا قرر أنه يخدم مصالح الولايات المتحدة... وأن مثل هذا الاجتماع يمكن أن يسفر عن نتائج".
وأضاف: "مما لا شك فيه أيضاً أنه مثل العديد من البلدان التي نتشارك معها المصالح، لدينا مخاوف مرتبطة بسجلات هذه الدول لحقوق الإنسان وسلوكها في الماضي. نناقش هذه المخاوف معهم مثلما نفعل مع الآخرين".
وتابع المسؤول: "هناك أيضاً أولويات استراتيجية يتعين الاهتمام بها وكثفنا اتصالاتنا ودبلوماسيتنا في الآونة الأخيرة وسنواصل ذلك".