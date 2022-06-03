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https://arabic.sputniknews.com/20220603/بايدن-يدعو-إلى-حظر-بيع-البنادق-الهجومية-للأفراد-1063015668.html
بايدن يدعو إلى "حظر" بيع البنادق الهجومية للأفراد
بايدن يدعو إلى "حظر" بيع البنادق الهجومية للأفراد
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، المشرعين على اتخاذ إجراءات فورية لتمرير قوانين جديدة لمراقبة الأسلحة ما قد يساعد في الحد من اتجاه إطلاق النار الجماعي... 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T01:07+0000
2022-06-03T01:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. قال بايدن خلال تصريحات في البيت الأبيض ليلة الخميس: "أعلم أنه لا يمكننا منع كل مأساة، ولكن هذا ما أعتقد أنه يتعين علينا القيام به: حظر الأسلحة الهجومية ومخازن الأسلحة عالية السعة".وقال بايدن إنه إذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب على الولايات المتحدة رفع سن شراء البندقية من 18 إلى 21 عاما، وتعزيز عمليات التحقق من الخلفية، وسن قوانين التخزين الآمن وقوانين السيطرة على الأسلحة.كما دعا بايدن إلى إلغاء الحصانة التي تحمي مصنعي الأسلحة من المسؤولية مع معالجة أزمة الصحة العقلية.وقال الرئيس إنه يحترم مالكي الأسلحة الشرعيين ولكن التعديل الثاني الذي يمنح المواطنين الأمريكيين الحق في امتلاك الأسلحة "ليس مطلقا".وأشار بايدن إلى أنه كانت هناك دائما قيود على الأسلحة التي يمكن للمدنيين الأمريكيين امتلاكها، مثل المدافع الرشاشة التي تم تنظيمها اتحاديا منذ ما يقرب من 90 عاما.جاءت تعليقات بايدن بعد يوم من إطلاق نار جماعي في تولسا، بولاية أوكلاهوما، ومذبحة مدرسية في تكساس في 24 مايو، وإطلاق نار جماعي في بوفالو في 14 مايو.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/البيت-الأبيض-نراقب-عن-كثب-الوضع-في-تولسا-بعد-إطلاق-نار-أودى-بحياة-5-أشخاص-1062978672.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يدعو إلى "حظر" بيع البنادق الهجومية للأفراد

01:07 GMT 03.06.2022 (تم التحديث: 01:41 GMT 03.06.2022)
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الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
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حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، المشرعين على اتخاذ إجراءات فورية لتمرير قوانين جديدة لمراقبة الأسلحة ما قد يساعد في الحد من اتجاه إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة.
واشنطن - سبوتنيك. قال بايدن خلال تصريحات في البيت الأبيض ليلة الخميس: "أعلم أنه لا يمكننا منع كل مأساة، ولكن هذا ما أعتقد أنه يتعين علينا القيام به: حظر الأسلحة الهجومية ومخازن الأسلحة عالية السعة".
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
البيت الأبيض: نراقب عن كثب الوضع في تولسا بعد إطلاق نار أودى بحياة 5 أشخاص
أمس, 02:37 GMT
وقال بايدن إنه إذا لم يكن ذلك ممكنا، فيجب على الولايات المتحدة رفع سن شراء البندقية من 18 إلى 21 عاما، وتعزيز عمليات التحقق من الخلفية، وسن قوانين التخزين الآمن وقوانين السيطرة على الأسلحة.
كما دعا بايدن إلى إلغاء الحصانة التي تحمي مصنعي الأسلحة من المسؤولية مع معالجة أزمة الصحة العقلية.
وقال الرئيس إنه يحترم مالكي الأسلحة الشرعيين ولكن التعديل الثاني الذي يمنح المواطنين الأمريكيين الحق في امتلاك الأسلحة "ليس مطلقا".
وأشار بايدن إلى أنه كانت هناك دائما قيود على الأسلحة التي يمكن للمدنيين الأمريكيين امتلاكها، مثل المدافع الرشاشة التي تم تنظيمها اتحاديا منذ ما يقرب من 90 عاما.
جاءت تعليقات بايدن بعد يوم من إطلاق نار جماعي في تولسا، بولاية أوكلاهوما، ومذبحة مدرسية في تكساس في 24 مايو، وإطلاق نار جماعي في بوفالو في 14 مايو.
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