https://arabic.sputniknews.com/20220602/البيت-الأبيض-نراقب-عن-كثب-الوضع-في-تولسا-بعد-إطلاق-نار-أودى-بحياة-5-أشخاص-1062978672.html
البيت الأبيض: نراقب عن كثب الوضع في تولسا بعد إطلاق نار أودى بحياة 5 أشخاص
البيت الأبيض: نراقب عن كثب الوضع في تولسا بعد إطلاق نار أودى بحياة 5 أشخاص
قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنَّ الرئيس جو بايدن، يتابع حادثة إطلاق النار بمدينة تولسا بولاية أوكلاهوما. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T02:37+0000
2022-06-02T02:37+0000
2022-06-02T02:37+0000
الشرطة الأمريكية
البيت الأبيض
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، في بيان: "تم إطلاع الرئيس بايدن على إطلاق النار في تولسا، بأوكلاهوما".وأضافت: "يراقب البيت الأبيض الوضع عن كثب وقد تواصل مع المسؤولين في الولاية والمسؤولين المحليين لتقديم الدعم".وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت الشرطة في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية سقوط 5 قتلى في حادث إطلاق نار بمركز طبي بالمدينة.وقالت الشرطة أنها تلقت بلاغا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الشرطة الأمريكية, البيت الأبيض
البيت الأبيض: نراقب عن كثب الوضع في تولسا بعد إطلاق نار أودى بحياة 5 أشخاص
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قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنَّ الرئيس جو بايدن، يتابع حادثة إطلاق النار بمدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، في بيان: "تم إطلاع الرئيس بايدن على إطلاق النار في تولسا، بأوكلاهوما".
وأضافت: "يراقب البيت الأبيض الوضع عن كثب وقد تواصل مع المسؤولين في الولاية والمسؤولين المحليين لتقديم الدعم".
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت الشرطة في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية سقوط 5 قتلى
في حادث إطلاق نار بمركز طبي بالمدينة.
وقالت الشرطة أنها تلقت بلاغا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى
، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.