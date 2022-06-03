https://arabic.sputniknews.com/20220603/تقارير-التضخم-السنوي-في-تركيا-يتسارع-ويصل-إلى-نسبة-مئوية-قياسية-في-مايو-1063020600.html
تقارير: التضخم السنوي في تركيا يتسارع ويصل إلى نسبة مئوية قياسية في مايو
تقارير: التضخم السنوي في تركيا يتسارع ويصل إلى نسبة مئوية قياسية في مايو
كشفت التقارير والبيانات الاقتصادية في تركيا عن تسارع كبير في مستوى التضخم في البلاد حيث ارتفع خلال شهر مايو/أيار الفائت من 69.97% إلى 73.5%. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T07:51+0000
2022-06-03T07:51+0000
2022-06-03T07:51+0000
العالم
اقتصاد
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وذكر معهد الإحصاء التركي في تقرير صادر عنه: "تسارع التضخم في تركيا بالقيمة السنوية إلى 73.50% في مايو، حيث بلغ نمو أسعار المستهلكين في شهر واحد فقط 2.98%".كما دفع التضخم إلى اتخاذ البنك المركزي التركي إجراءات جديدة بعد التوقعات الموضوعة لمؤشر نسبة التضخم لنهاية عام 2022 من 46.44% إلى 57.92%.وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبقى التضخم مرتفعا لبقية العام بسبب المشاكل الإقليمية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم, اقتصاد
تقارير: التضخم السنوي في تركيا يتسارع ويصل إلى نسبة مئوية قياسية في مايو
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كشفت التقارير والبيانات الاقتصادية في تركيا عن تسارع كبير في مستوى التضخم في البلاد حيث ارتفع خلال شهر مايو/أيار الفائت من 69.97% إلى 73.5%.
وذكر معهد الإحصاء التركي في تقرير صادر عنه: "تسارع التضخم في تركيا بالقيمة السنوية إلى 73.50% في مايو، حيث بلغ نمو أسعار المستهلكين في شهر واحد فقط 2.98%".
كما دفع التضخم إلى اتخاذ البنك المركزي التركي إجراءات جديدة بعد التوقعات الموضوعة لمؤشر نسبة التضخم لنهاية عام 2022 من 46.44% إلى 57.92%.
وتوقع
خبراء اقتصاديون أن يبقى التضخم مرتفعا لبقية العام بسبب المشاكل الإقليمية.