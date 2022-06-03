عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220603/تقارير-التضخم-السنوي-في-تركيا-يتسارع-ويصل-إلى-نسبة-مئوية-قياسية-في-مايو-1063020600.html
تقارير: التضخم السنوي في تركيا يتسارع ويصل إلى نسبة مئوية قياسية في مايو
تقارير: التضخم السنوي في تركيا يتسارع ويصل إلى نسبة مئوية قياسية في مايو
كشفت التقارير والبيانات الاقتصادية في تركيا عن تسارع كبير في مستوى التضخم في البلاد حيث ارتفع خلال شهر مايو/أيار الفائت من 69.97% إلى 73.5%. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T07:51+0000
2022-06-03T07:51+0000
العالم
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101879/51/1018795153_0:102:3001:1790_1920x0_80_0_0_999814f9691861a00f758f842c84a802.jpg
وذكر معهد الإحصاء التركي في تقرير صادر عنه: "تسارع التضخم في تركيا بالقيمة السنوية إلى 73.50% في مايو، حيث بلغ نمو أسعار المستهلكين في شهر واحد فقط 2.98%".كما دفع التضخم إلى اتخاذ البنك المركزي التركي إجراءات جديدة بعد التوقعات الموضوعة لمؤشر نسبة التضخم لنهاية عام 2022 من 46.44% إلى 57.92%.وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبقى التضخم مرتفعا لبقية العام بسبب المشاكل الإقليمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101879/51/1018795153_238:0:2761:1892_1920x0_80_0_0_bc8b6985f79950bfe808dfecd368f98b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, اقتصاد

تقارير: التضخم السنوي في تركيا يتسارع ويصل إلى نسبة مئوية قياسية في مايو

07:51 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / SEZAYI ERKENمدينة إسطنبول
مدينة إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / SEZAYI ERKEN
تابعنا عبرTelegram
كشفت التقارير والبيانات الاقتصادية في تركيا عن تسارع كبير في مستوى التضخم في البلاد حيث ارتفع خلال شهر مايو/أيار الفائت من 69.97% إلى 73.5%.
وذكر معهد الإحصاء التركي في تقرير صادر عنه: "تسارع التضخم في تركيا بالقيمة السنوية إلى 73.50% في مايو، حيث بلغ نمو أسعار المستهلكين في شهر واحد فقط 2.98%".
كما دفع التضخم إلى اتخاذ البنك المركزي التركي إجراءات جديدة بعد التوقعات الموضوعة لمؤشر نسبة التضخم لنهاية عام 2022 من 46.44% إلى 57.92%.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبقى التضخم مرتفعا لبقية العام بسبب المشاكل الإقليمية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные летчики в кабине транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ Терминатор - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала