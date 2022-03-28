https://arabic.sputniknews.com/20220328/استطلاع-التضخم-في-تركيا-سيتجاوز-60-خلال-مارس-1060581943.html
استطلاع: التضخم في تركيا سيتجاوز 60% خلال مارس
استطلاع: التضخم في تركيا سيتجاوز 60% خلال مارس
رصدت تقارير إعلامية توقعات بأن يتجاوز حجم التضخم في تركيا حاجز الـ60% خلال شهر مارس/ آذار الجاري. 28.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-28T17:34+0000
2022-03-28T17:34+0000
2022-03-28T17:34+0000
أخبار تركيا اليوم
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ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز"، فإن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يصل إلى 61.5% في مارس الجاري.ورصد الاستطلاع كذلك إمكانية تراجعه إلى 52.2 % بحلول نهاية العام، معللا ذلك بسبب تداعيات العملية العسكرية في اوكرانيا.وقد بلغ معدل التضخم في تركيا خلال فبراير/ شباط 54.4% مدفوعا بهبوط الليرة وتزايد أسعار الغذاء والطاقة، ليكون هذا المعدل هو الأعلى في 20 عاما.وقالت الوكالة إن الاستطلاع الذي شمل 17 مؤسسة، تراوحت التقديرات فيه بين 58.25% و62.7 %، والمرة السابقة التي تجاوز فيها التضخم مستوى 60% كانت في مارس 2002 عندما بلغ 65.1%.وفيما سيصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر مارس عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش في الرابع من أبريل/ نيسان المقبل، فقد توقع خبراء اقتصاديون أن يبقى التضخم مرتفعا لبقية العام بسبب المشاكل الإقليمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/التضخم-في-تركيا-يبلغ-أعلى-مستوياته-منذ-عام-2002-1054902657.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
استطلاع: التضخم في تركيا سيتجاوز 60% خلال مارس
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رصدت تقارير إعلامية توقعات بأن يتجاوز حجم التضخم في تركيا حاجز الـ60% خلال شهر مارس/ آذار الجاري.
ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز"، فإن التضخم السنوي
في تركيا من المتوقع أن يصل إلى 61.5% في مارس الجاري.
ورصد الاستطلاع كذلك إمكانية تراجعه إلى 52.2 % بحلول نهاية
العام، معللا ذلك بسبب تداعيات العملية العسكرية في اوكرانيا.
وقد بلغ معدل التضخم في تركيا خلال فبراير/ شباط 54.4% مدفوعا بهبوط الليرة وتزايد أسعار الغذاء والطاقة، ليكون هذا المعدل هو الأعلى في 20 عاما.
وقد جاء هذا الارتفاع على الرغم من تخفيضات ضريبية على سلع أساسية ودعم حكومي لبعض فواتير الكهرباء لتخفيف العبء على ميزانيات الأسر.
وقالت الوكالة إن الاستطلاع الذي شمل 17 مؤسسة، تراوحت التقديرات فيه بين 58.25% و62.7 %، والمرة السابقة التي تجاوز فيها التضخم مستوى 60% كانت في مارس 2002 عندما بلغ 65.1%.
وفيما سيصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم
لشهر مارس عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش في الرابع من أبريل/ نيسان المقبل، فقد توقع خبراء اقتصاديون أن يبقى التضخم مرتفعا لبقية العام بسبب المشاكل الإقليمية.