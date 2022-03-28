https://arabic.sputniknews.com/20220328/استطلاع-التضخم-في-تركيا-سيتجاوز-60-خلال-مارس-1060581943.html

استطلاع: التضخم في تركيا سيتجاوز 60% خلال مارس

استطلاع: التضخم في تركيا سيتجاوز 60% خلال مارس

رصدت تقارير إعلامية توقعات بأن يتجاوز حجم التضخم في تركيا حاجز الـ60% خلال شهر مارس/ آذار الجاري. 28.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-28T17:34+0000

2022-03-28T17:34+0000

2022-03-28T17:34+0000

أخبار تركيا اليوم

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ووفقا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز"، فإن التضخم السنوي في تركيا من المتوقع أن يصل إلى 61.5% في مارس الجاري.ورصد الاستطلاع كذلك إمكانية تراجعه إلى 52.2 % بحلول نهاية العام، معللا ذلك بسبب تداعيات العملية العسكرية في اوكرانيا.وقد بلغ معدل التضخم في تركيا خلال فبراير/ شباط 54.4% مدفوعا بهبوط الليرة وتزايد أسعار الغذاء والطاقة، ليكون هذا المعدل هو الأعلى في 20 عاما.وقالت الوكالة إن الاستطلاع الذي شمل 17 مؤسسة، تراوحت التقديرات فيه بين 58.25% و62.7 %، والمرة السابقة التي تجاوز فيها التضخم مستوى 60% كانت في مارس 2002 عندما بلغ 65.1%.وفيما سيصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر مارس عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش في الرابع من أبريل/ نيسان المقبل، فقد توقع خبراء اقتصاديون أن يبقى التضخم مرتفعا لبقية العام بسبب المشاكل الإقليمية.

https://arabic.sputniknews.com/20220103/التضخم-في-تركيا-يبلغ-أعلى-مستوياته-منذ-عام-2002-1054902657.html

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أخبار تركيا اليوم