https://arabic.sputniknews.com/20220603/سفير-البرازيل-لدى-مصر-نؤيد-إيجاد-حل-تفاوضي-لأزمة-سد-النهضة-1063047333.html

سفير البرازيل لدى مصر: نؤيد إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة

سفير البرازيل لدى مصر: نؤيد إيجاد حل تفاوضي لأزمة سد النهضة

صرح السفير البرازيلي لدى مصر، أنطونيو باتريوتا، اليوم الجمعة، بأن بلاده تؤيد إيجاد حل تفاوضي بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن أزمة سد النهضة. 03.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-03T16:21+0000

2022-06-03T16:21+0000

2022-06-03T16:21+0000

أخبار سد النهضة الإثيوبي

خلافات سد النهضة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1049608181_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a48e1aad58f1c4f18e1e3b49620e3bf8.jpg

وقال السفير البرازيلي في حوار مع موقع "بوابة أخبار اليوم، "نعتقد أن استمرار الحوار، على الأخص، سيكون من شأنه أن يحقق نتائج تعود بالفائدة على جميع الأطراف".وأضاف باتريوتا، أنه "يجدر ذكر مثال التجربة البرازيلية في مفاوضاتها مع باراغواي والأرجنتين، فيما يتعلق ببناء محطة إيتايبو لتوليد الطاقة الكهرومائية في السبعينيات، حيث كانت الأكبر في العالم في ذلك الوقت".وأشار السفير إلى أنه، "على الرغم من القضايا المعقدة التي تحملها في طياتها، توج نجاح المفاوضات بالاتفاق الثلاثي لعام 1979 بشأن استخدام الموارد المائية، وفتح المجال لمزيد من التعاون والتغلب على التوترات في أمريكا الجنوبية".وكان المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي، المهندس كفلي هورو، إن عملية الملء الثالث للسد ستكون في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين، لافتا إلى استحالة إيقافها لأنها "تلقائية".وأضاف هورو في تصريحات لقناة "العربية"، أن بلاده لم تتخط اتفاقية المبادئ التي جرى توقيعها عام 2015 بخصوص عمليات الملء، مع مصر والسودان.وشدد المسؤول على أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان، وأن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب كان.وحول تصريحات قادة دولتي المصب المنددة بعمليات الملء، باعتبارها خطوات أحادية قد تقود إلى تصعيد غير معلوم العواقب، قال المهندس كفلي هورو: إن "تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعنينا".ولكنه أقر بما يثير مخاوف القاهرة والخرطوم قائلا: "لا ننكر احتمالية تأثيرات ملء السد على مصر والسودان".بعدها، استنكر السودان هذه التصريحات، ووصفها بـ"غير المسؤولة".وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن الجهود الدبلوماسية لم تسفر حتى الآن عن اتفاق حول قضية سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، لكنه كرر استبعاد اللجوء للحل العسكري.

https://arabic.sputniknews.com/20220601/-اللجنة-العليا-لمتابعة-ملف-سد-النهضة-في-السودان-تعقد-اجتماعها-الأول-بعد-إعادة-تشكيلها-1062962958.html

أخبار سد النهضة الإثيوبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سد النهضة الإثيوبي, خلافات سد النهضة