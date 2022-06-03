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https://arabic.sputniknews.com/20220603/صراخ-وانبطاح-رد-فعل-تلاميذ-في-الفصل-لحظة-وقوع-زلزال-شديد-في-الصين-1063035756.html
صراخ وانبطاح... رد فعل تلاميذ في الفصل لحظة وقوع زلزال شديد في الصين
صراخ وانبطاح... رد فعل تلاميذ في الفصل لحظة وقوع زلزال شديد في الصين
أظهر مقطع فيديو حالة من الذعر انتابت التلاميذ لحظة وقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
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الصين
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والتقطت كاميرا مراقبة داخل فصل دراسي التلاميذ في فزع شديد، بينما حاولوا الاختباء تحت مكاتبهم قبل أن يفروا بسرعة من الفصل الدراسي.وفي أماكن أخرى من المنطقة، لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، كما دُمّرَ عدد من المنازل.وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب محافظة لوشان، في مدينة ياآن في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، الساعة 5:00 عصر الأربعاء، بتوقيت بكين.وأعلن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن مركز الزلزال وقع بعمق 17 كم.
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نادي الفيديو, الصين

صراخ وانبطاح... رد فعل تلاميذ في الفصل لحظة وقوع زلزال شديد في الصين

12:17 GMT 03.06.2022
© AFP 2022 / Stringerزلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / Stringer
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أظهر مقطع فيديو حالة من الذعر انتابت التلاميذ لحظة وقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية.
والتقطت كاميرا مراقبة داخل فصل دراسي التلاميذ في فزع شديد، بينما حاولوا الاختباء تحت مكاتبهم قبل أن يفروا بسرعة من الفصل الدراسي.
وفي أماكن أخرى من المنطقة، لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، كما دُمّرَ عدد من المنازل.
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب محافظة لوشان، في مدينة ياآن في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، الساعة 5:00 عصر الأربعاء، بتوقيت بكين.
وأعلن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن مركز الزلزال وقع بعمق 17 كم.
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