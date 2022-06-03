https://arabic.sputniknews.com/20220603/صراخ-وانبطاح-رد-فعل-تلاميذ-في-الفصل-لحظة-وقوع-زلزال-شديد-في-الصين-1063035756.html
صراخ وانبطاح... رد فعل تلاميذ في الفصل لحظة وقوع زلزال شديد في الصين
صراخ وانبطاح... رد فعل تلاميذ في الفصل لحظة وقوع زلزال شديد في الصين
أظهر مقطع فيديو حالة من الذعر انتابت التلاميذ لحظة وقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:17+0000
2022-06-03T12:17+0000
2022-06-03T12:17+0000
نادي الفيديو
الصين
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والتقطت كاميرا مراقبة داخل فصل دراسي التلاميذ في فزع شديد، بينما حاولوا الاختباء تحت مكاتبهم قبل أن يفروا بسرعة من الفصل الدراسي.وفي أماكن أخرى من المنطقة، لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، كما دُمّرَ عدد من المنازل.وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب محافظة لوشان، في مدينة ياآن في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، الساعة 5:00 عصر الأربعاء، بتوقيت بكين.وأعلن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن مركز الزلزال وقع بعمق 17 كم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
صراخ وانبطاح... رد فعل تلاميذ في الفصل لحظة وقوع زلزال شديد في الصين
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أظهر مقطع فيديو حالة من الذعر انتابت التلاميذ لحظة وقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية.
والتقطت كاميرا مراقبة داخل فصل دراسي التلاميذ في فزع شديد، بينما حاولوا الاختباء تحت مكاتبهم قبل أن يفروا بسرعة من الفصل الدراسي.
وفي أماكن أخرى من المنطقة، لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، كما دُمّرَ عدد من المنازل.
وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب محافظة لوشان، في مدينة ياآن في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، الساعة 5:00 عصر الأربعاء، بتوقيت بكين.
وأعلن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن مركز الزلزال وقع بعمق 17 كم.