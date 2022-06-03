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https://arabic.sputniknews.com/20220603/لوكاشينكو-بدء-مواجهة-وصراع-بين-زيلينسكي-والجيش-الأوكراني-1063040032.html
لوكاشينكو: بدء مواجهة وصراع بين زيلينسكي والجيش الأوكراني
لوكاشينكو: بدء مواجهة وصراع بين زيلينسكي والجيش الأوكراني
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أنه وفقا لمعلوماته، فإن صراعا خطيرا قد بدأ بين فلاديمير زيلينسكي والعسكريين الأوكرانيين. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T12:54+0000
2022-06-03T12:54+0000
العالم
ألكسندر لوكاشينكو
فلاديمير زيلينسكي
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مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "كما ترون، فإن بولندا مترددة، فتارة تقول إنها ستستقبل اللاجئين، وتارة أخرى تقول إنها لن تستقبلهم، وتارة تطلب أموالا، وتارة أخرى تقول إن الأموال سترسَل إلى أوكرانيا عبرها؛ لقد اتفقوا بالفعل على اقتطاع غرب أوكرانيا. وفقا لمعلوماتي، فقد بدأ بالفعل صراع خطير ومواجهة بين زيلينسكي والعسكريين الأوكرانيين".وأشار إلى أن هذا يرجع إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني أدرك أنه لم يعد بإمكانه القتال، قائلاً: "الجيش، يعي أكثر من أي شخص آخر، ماهية الصراع مع روسيا؛ الرجال العسكريون يموتون هناك. وهم يدركون ويرون مدى قدرتهم على القتال، ولن يكونوا قادرين على القتال في المستقبل. وكما ترون لقد غيرت روسيا تكتيكاتها".هذا ورأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق، أن الوعي القومي البولندي قد تعزز على خلفية الأزمة في أوكرانيا؛ حيث أصبح ضم المحافظات الغربية من أوكرانيا إلى بولندا، تحت ستار العبارات الجميلة، استحواذاً مرغوبا به بالنسبة لوارسو.إلى ذلك قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، يوم الثلاثاء الماضي، إن الشركاء الغربيين لكييف لهم أطماع في الأراضي الأوكرانية، مدللا على ذلك بتصريحات الرئيس البولندي حول قرب اختفاء الحدود البولندية الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وعلى خلفية ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان من الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220522/الكرملين-بوتين-ولوكاشينكو-يناقشان-اليوم-العلاقات-بين-البلدين-1062569294.html
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العالم, ألكسندر لوكاشينكو, فلاديمير زيلينسكي

لوكاشينكو: بدء مواجهة وصراع بين زيلينسكي والجيش الأوكراني

12:54 GMT 03.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أنه وفقا لمعلوماته، فإن صراعا خطيرا قد بدأ بين فلاديمير زيلينسكي والعسكريين الأوكرانيين.
مينسك - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "كما ترون، فإن بولندا مترددة، فتارة تقول إنها ستستقبل اللاجئين، وتارة أخرى تقول إنها لن تستقبلهم، وتارة تطلب أموالا، وتارة أخرى تقول إن الأموال سترسَل إلى أوكرانيا عبرها؛ لقد اتفقوا بالفعل على اقتطاع غرب أوكرانيا. وفقا لمعلوماتي، فقد بدأ بالفعل صراع خطير ومواجهة بين زيلينسكي والعسكريين الأوكرانيين".
وأشار إلى أن هذا يرجع إلى حقيقة أن الجيش الأوكراني أدرك أنه لم يعد بإمكانه القتال، قائلاً: "الجيش، يعي أكثر من أي شخص آخر، ماهية الصراع مع روسيا؛ الرجال العسكريون يموتون هناك. وهم يدركون ويرون مدى قدرتهم على القتال، ولن يكونوا قادرين على القتال في المستقبل. وكما ترون لقد غيرت روسيا تكتيكاتها".

هذا ورأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق، أن الوعي القومي البولندي قد تعزز على خلفية الأزمة في أوكرانيا؛ حيث أصبح ضم المحافظات الغربية من أوكرانيا إلى بولندا، تحت ستار العبارات الجميلة، استحواذاً مرغوبا به بالنسبة لوارسو.

إلى ذلك قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، يوم الثلاثاء الماضي، إن الشركاء الغربيين لكييف لهم أطماع في الأراضي الأوكرانية، مدللا على ذلك بتصريحات الرئيس البولندي حول قرب اختفاء الحدود البولندية الأوكرانية.
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وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وعلى خلفية ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا؛ وتواصل تزويد كييف بأطنان من الأسلحة والذخائر، بمليارات الدولارات.
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