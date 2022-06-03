https://arabic.sputniknews.com/20220603/وزير-خارجية-إيران-ردنا-سيكون-فوريا-على-أي-قرار-سياسي-للوكالة-الذرية-1063042090.html
وزير خارجية إيران: ردنا سيكون "فوريا" على أي قرار سياسي للوكالة الذرية
وزير خارجية إيران: ردنا سيكون "فوريا" على أي قرار سياسي للوكالة الذرية
حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي ضدها، لافتا إلى أن رد إيران سيكون مؤثرا وفوريا. 03.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-03T13:33+0000
2022-06-03T13:33+0000
2022-06-03T13:33+0000
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وحسب وكالة أنباء فارس، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة.وأكد عبد اللهيان أن بلاده عازمة على التوصل إلى مواصلة مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم.وأوضح أن ذلك سيجعل مسار المفاوضات أكثر صعوبة وتعقيدا، مشيرا إلى استعداد إيران ورغبتها في مواصلة المفاوضات واختتامها بطريقة واقعية ومتفق عليها. كما اعتبر عبد اللهيان زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى تل أبيب، بأنه يتعارض مع مبدأ الحياد والمكانة التقنية والمهنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.من جهته، أكد بوريل على ضرورة مواصلة المشاورات والتركيز على استمرار المفاوضات لإعادة جميع الأطراف إلى التزامات الاتفاق النووي.وفي وقت سابق اليوم، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في لقائه مع غروسي بأن إسرائيل قد تتخذ إجراءات ضد إيران في حال استمرارها في تطوير برنامجها النووي.وكانت إسرائيل قد قدمت شكوى ضد إيران ستنظر بها الوكالة قريباً، كما تعمل واشنطن على استصدار قرار من مجلس المحافظين بإدانة إيران أمام المجتمع الدولي، وهو ما يسهل على واشنطن وأوروبا استصدار قرار أممي بإدانة طهران، ومن ثم تطبيق عقوبات دولية عليها بخلاف العقوبات الأمريكية.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/بينيت-إسرائيل-ستتخذ-إجراءات-ضد-إيران-لوقف-برنامجها-النووي-إذا-فشلت-الدبلوماسية-معها-1063021352.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, الاتفاق النووي الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
وزير خارجية إيران: ردنا سيكون "فوريا" على أي قرار سياسي للوكالة الذرية
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حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اتخاذ أي إجراء سياسي ضدها، لافتا إلى أن رد إيران سيكون مؤثرا وفوريا.
وحسب وكالة أنباء فارس
، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة.
وأكد عبد اللهيان أن بلاده عازمة على التوصل إلى مواصلة مفاوضات فيينا للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم.
وحذر من أي إجراء سياسي من قبل أمريكا والدول الأوروبية الثلاث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا أنه سيواجه بلا شك ردا مناسبا ومؤثرا وعاجلا من قبل إيران.
وأوضح أن ذلك سيجعل مسار المفاوضات أكثر صعوبة وتعقيدا، مشيرا إلى استعداد إيران ورغبتها في مواصلة المفاوضات واختتامها بطريقة واقعية ومتفق عليها.
كما اعتبر عبد اللهيان زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى تل أبيب، بأنه يتعارض مع مبدأ الحياد والمكانة التقنية والمهنية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جهته، أكد بوريل على ضرورة مواصلة المشاورات والتركيز على استمرار المفاوضات لإعادة جميع الأطراف إلى التزامات الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق اليوم، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت
، في لقائه مع غروسي بأن إسرائيل قد تتخذ إجراءات ضد إيران في حال استمرارها في تطوير برنامجها النووي.
وكانت إسرائيل
قد قدمت شكوى ضد إيران ستنظر بها الوكالة قريباً، كما تعمل واشنطن على استصدار قرار من مجلس المحافظين بإدانة إيران أمام المجتمع الدولي، وهو ما يسهل على واشنطن وأوروبا استصدار قرار أممي بإدانة طهران، ومن ثم تطبيق عقوبات دولية عليها بخلاف العقوبات الأمريكية.