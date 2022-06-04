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https://arabic.sputniknews.com/20220604/إصابة-مدني-واشتعال-النيران-في-منزلين-بمقاطعة-بريانسك-جنوبي-روسيا-إثر-قصف-أوكراني-1063075476.html
إصابة مدني واشتعال النيران في منزلين بمقاطعة بريانسك جنوبي روسيا إثر قصف أوكراني
إصابة مدني واشتعال النيران في منزلين بمقاطعة بريانسك جنوبي روسيا إثر قصف أوكراني
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت بلدة روسية حدودية مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة مدني واحد واشتعال... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T12:30+0000
2022-06-04T12:30+0000
روسيا
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وقال بوغوماز عبر صفحته على منصة "تلغرام": "قصفت القوات الأوكرانية قرية سلوتشيفسك ونتيجة للقصف اشتعلت النيران في منزلين. وأصيب رجل بجروح طفيفة من شظية".وأضاف أنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى وتتواجد خدمات الطوارئ في مكان الحادث".وتعرضت مقاطعة بريانسك الروسية في وقت سابق إلى هجوم صاروخي من الجانب الأوكراني، حيث أدت الضربات إلى اندلاع حرائق مختلفة طالت مستود كبيرا للنفط غربي المقاطعة.يشار إلى أن الأزمة الاوكرانية بدأت في التصاعد بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة بها في الـ24 من فبراير، عقب تقدم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بطلب للمساعدة في صد القوات الأوكرانية.
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إصابة مدني واشتعال النيران في منزلين بمقاطعة بريانسك جنوبي روسيا إثر قصف أوكراني

12:30 GMT 04.06.2022
© AP Photo / Ignacio Munozحريق هائل يلتهم 100 منزل في مدينة ايكويكو، تشيلي 10 يناير 2022
حريق هائل يلتهم 100 منزل في مدينة ايكويكو، تشيلي 10 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Ignacio Munoz
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية قصفت بلدة روسية حدودية مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة مدني واحد واشتعال النيران في منزلين هناك.
وقال بوغوماز عبر صفحته على منصة "تلغرام": "قصفت القوات الأوكرانية قرية سلوتشيفسك ونتيجة للقصف اشتعلت النيران في منزلين. وأصيب رجل بجروح طفيفة من شظية".

وأضاف أنه "تم نقل المصاب إلى المستشفى وتتواجد خدمات الطوارئ في مكان الحادث".
وتعرضت مقاطعة بريانسك الروسية في وقت سابق إلى هجوم صاروخي من الجانب الأوكراني، حيث أدت الضربات إلى اندلاع حرائق مختلفة طالت مستود كبيرا للنفط غربي المقاطعة.
يشار إلى أن الأزمة الاوكرانية بدأت في التصاعد بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة بها في الـ24 من فبراير، عقب تقدم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بطلب للمساعدة في صد القوات الأوكرانية.
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