https://arabic.sputniknews.com/20220604/حصيلة-العدوان-الأوكراني-على-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-منذ-فبراير-الماضي-1063074037.html

حصيلة العدوان الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية منذ فبراير الماضي

حصيلة العدوان الأوكراني على جمهورية دونيتسك الشعبية منذ فبراير الماضي

أعلنت لجنة التنسيق المشتركة في جمهورية دونيتسك الشعبية عن حصيلة العدوان الأوكراني عليها منذ بداية الأزمة في فبراير/شباط الماضي. 04.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-04T11:56+0000

2022-06-04T11:56+0000

2022-06-04T11:56+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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دونيتسك- سبوتنيك. ووفقا لبيان نشرته اللجنة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام"، أكدت أن القوات الأوكرانية قتلت 141 مدنياً وجرحت 676 آخرين، من بينهم 53 طفلاً، وذلك خلال 108 أيام منذ تصعيد النزاع في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال البيان: "خلال 108 أيام من التصعيد، قتل 141 مدنيا، بينهم سبعة أطفال، وأصيب 676 مدنيا على الأقل، من بينهم 53 طفلا، بجروح متفاوتة الخطورة".وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 33848 ذخيرة من عيار مختلف، بما في ذلك 28 صاروخًا باليستيًا من طراز "OTR-21 Tochka"، و14 صاروخًا من طراز "BM-30 Smerch"، و43 صاروخًا من طراز "BM-27 Uragan"، و5696 صاروخًا من طراز "BM-21" غراد.من جهته قال إيفان بريخودكو، رئيس بلدية هورليفكا، إن القوات الأوكرانية أطلقت يوم السبت ثمانية ألغام وسبعة مقذوفات من العيار الكبير في نصف ساعة على منطقة هورليفكا وبتروفسكي في دونيتسك، ما أدى إلى إصابة امرأة تبلغ من العمر 54 عامًا.يشار إلى أن الأزمة الاوكرانية بدأت في التصاعد بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية خاصة بها في الـ24 من فبراير، عقب تقدم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بطلب للمساعدة في صد القوات الأوكرانية.وقامت موسكو وكييف بعدة محاولات للتفاوض على وقف إطلاق النار، مع عقد اجتماعين في تركيا، وتبادل كلاهما عدة عشرات من أسرى الحرب، ومع ذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن وتوقفت المحادثات بمبادرة من كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تجهز-مواقع-لإطلاق-النار-داخل-مدرستين-في-دونيتسك-1063011413.html

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