https://arabic.sputniknews.com/20220604/إعلام-البيت-الأبيض-قرر-تأجيل-زيارة-بايدن-إلى-إسرائيل-والسعودية-1063059677.html
إعلام: البيت الأبيض قرر تأجيل زيارة بايدن إلى إسرائيل والسعودية
إعلام: البيت الأبيض قرر تأجيل زيارة بايدن إلى إسرائيل والسعودية
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر تم تأجيلها إلى... 04.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-04T06:45+0000
2022-06-04T06:45+0000
2022-06-04T06:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
إسرائيل
جو بايدن
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ونقلت شبكة "NBC News"، عن مصادر لها، قولها إن البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للشبكة "نحن نعمل على تنظيم زيارة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي+3".وتابع: "نحن نعمل على تأكيد التواريخ. عندما يكون لدينا شيء لنعلن عنه، فسنقوم بذلك". وفي السياق ذاته، قال دبلوماسي أجنبي ومسؤولان أمريكيان إن زيارة السعودية لن تتم في أواخر يونيو/حزيران الجاري، مؤكدين في ذات الوقت أن الرحلة إلى إسرائيل قد تم تأجيلها أيضا. وأضافوا أنهم علموا يوم الجمعة بخطط السفر المؤجلة.ولم يتضح على الفور سبب التأجيل، ولكن المسؤولين الأمريكيين أوضحوا أن التواريخ لا تزال في حالة تغير مستمر ويمكن أن تتغير مرة أخرى.وذكرت الشبكة أن البيت الأبيض رفض التعليق على أنباء تأجيل السفر، كما لم ترد السفارتان الإسرائيلية والسعودية لدى واشنطن على الاستفسارات مساء الجمعة.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن بايدن سيزور إسرائيل والسعودية قرب الفترة التي يسافر فيها لحضور قمة الناتو في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.
https://arabic.sputniknews.com/20220603/بايدن-هناك-احتمال-أن-ألتقي-بالإسرائيليين-وأزور-السعودية-1063049504.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, إسرائيل, جو بايدن
إعلام: البيت الأبيض قرر تأجيل زيارة بايدن إلى إسرائيل والسعودية
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر تم تأجيلها إلى يوليو/تموز المقبل.
ونقلت شبكة "NBC News"
، عن مصادر لها، قولها إن البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للشبكة "نحن نعمل على تنظيم زيارة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي+3".
وتابع: "نحن نعمل على تأكيد التواريخ. عندما يكون لدينا شيء لنعلن عنه، فسنقوم بذلك".
وفي السياق ذاته، قال دبلوماسي أجنبي ومسؤولان أمريكيان إن زيارة السعودية
لن تتم في أواخر يونيو/حزيران الجاري، مؤكدين في ذات الوقت أن الرحلة إلى إسرائيل قد تم تأجيلها أيضا.
وأضافوا أنهم علموا يوم الجمعة بخطط السفر المؤجلة.
ولم يتضح على الفور سبب التأجيل، ولكن المسؤولين الأمريكيين أوضحوا أن التواريخ لا تزال في حالة تغير مستمر ويمكن أن تتغير مرة أخرى.
وذكرت الشبكة أن البيت الأبيض رفض التعليق على أنباء تأجيل السفر، كما لم ترد السفارتان الإسرائيلية والسعودية لدى واشنطن على الاستفسارات مساء الجمعة.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق بأن بايدن سيزور إسرائيل
والسعودية قرب الفترة التي يسافر فيها لحضور قمة الناتو في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.